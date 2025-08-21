Charlene de Mónaco conmueve con una tragedia familiar: su primo de 5 años murió ahogado cuando ella era una niña

Una de las noticias que preocupa sobre todo en verano es la de los ahogamientos en las playas y piscinas. Cada año, las autoridades y los medios de comunicación se encargan de recordarnos la importancia de extremar las precauciones -tanto los niños como aquellas personas más expertas en natación- y dar recomendaciones para prevenir accidentes. Sin embargo, cualquier descuido puede comportar un doloroso final. Pero más allá de las cifras que se publican, cada caso es una historia interrumpida de manera trágica.

Una de las medidas más efectivas para evitar este tipo de accidentes es la educación, esto es, enseñar a nadar a los niños desde pequeños y fomentar clases con nociones básicas de salvamento acuático. De esta manera no solo se adquiere confianza en el agua, sino también la capacidad de reaccionar ante situaciones de riesgo, protegiendo tanto la propia vida como la de quienes nos rodean.

Un ejemplo de ello es la princesa Charlene de Mónaco. Fue nadadora profesional (participó, entre otras competiciones, en los Juegos Olímpico de Sídney 2000) y conoce de primera mano la disciplina y el respeto que exige el agua. Por eso, ha transmitido a sus hijos Jacques y Gabriella la importancia de saber nadar a través de cursos de natación, buceo y salvamento.

La princesa Charlene de Mónaco en la piscina del estadio Louis II de Mónaco | Gtres

Charlene y Alberto de Mónaco con sus hijos, Gabriella y Jacques | Gtres

Un trágico suceso familiar

Este compromiso y concienciación vienen precedidos por un suceso que marcó a la princesa y a su familia. En una entrevista al periódico francés Ouest-France, habla por primera vez sobre la muerte de su primo Richard, quien falleció cuando tenía 5 años ahogado en un río. Fue "muy cerca de la casa de mi tío" y confiesa que "fue devastador, no creo que ese dolor desaparezca jamás".

En esta misma conversación, manifiesta que está "profundamente preocupada" por el aumento de ahogamientos que se está produciendo en Francia y envía las "más sinceras condolencias" a las quienes han perdido un ser querido.

Es categórica afirmando que "el agua debe seguir siendo un lugar de alegría, no de luto" y subraya que "gran parte" de estas tragedias se pueden evitar si una persona sabe nadar y conoce los consejos y normas de seguridad: "No es una garantía absoluta, pero sí una protección poderosa".

Además, es una firme defensora de enseñar a los niños a nadar, como ella misma ha hecho con sus hijos, y exige "clases gratuitas, cursos escolares y campañas educativas".

Charlene de Mónaco con niños en una clase de natación de su Fundación | Gtres

La Fundación Princesa Charlene de Mónaco

Tras convertirse en princesa de Mónaco, Charlene creó la fundación que lleva su nombre con el objetivo de prevenir las muertes por ahogo, "promover la educación infantil a través de los valores del deporte" y "ofrecer mejores oportunidades a los niños de todo el mundo", tal y como explican en su página web.

Charlene de Mónaco y Brigitte Macron durante el Día Seguridad Acuática en Mónaco | Gtres

Para lograr estos propósitos, la fundación cuenta con tres programas: dos de ellos son Aprender a Nadar y Seguridad en el Agua, destinados a niños y adultos con "instrucción teórica y práctica", y otro llamado Deporte y Educación para fomentar la práctica del deporte en todas las edades.