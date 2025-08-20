Di adiós al olor a tabaco que se queda en toda la casa: dos sencillos trucos

Si fumas o convives con algún fumador, es muy probable que el olor a tabaco se haya convertido en el aroma más reconocible al entrar por la puerta de casa. Esto puede resultar muy molesto, especialmente para las visitas y las personas no fumadoras que conviven como fumadores pasivos en el hogar.

consumo de tabaco, encuesta EDADES | Sinc

Un remedio fácil para eliminar el olor persistente es el bicarbonato de sodio. Este absorbe y neutraliza los olores, mientras que el vinagre actúa como un desodorante natural que elimina las moléculas del olor, en lugar de ocultarlas.

1º Limpia bien los ceniceros y esparce una abundante cantidad de bicarbonato en su interior, dejándolos en las estancias en las que se haya fumado por varios días. Acabará tanto con el olor del cenicero como de las habitaciones.

2º Hierve una taza de agua y ¼ de taza de vinagre blanco. Coloca un bol con la mezcla y deja que su vapor se esparza por unas horas. Ayudará a purificar el aire y eliminar los olores impregnados.

Imagen de un cenicero con varios cigarrillos apagados | EFE

Aunque ventilar las habitaciones es algo fundamental, a veces no es suficiente para eliminar completamente el aroma que haya penetrado en muebles, paredes y cortinas.

Combinar estos dos ingredientes regularmente no sólo te ayudará a eliminar el olor a tabaco, sino también a mantener un ambiente fresco, sin necesidad de productos químicos agresivos ni perfumes artificiales. ¡Pruébalo!