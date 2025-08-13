Los bikinis estrella de Jessica Bueno para sus vacaciones en Ibiza: estampado de leopardo y trikini multicolor

Jessica Bueno ha compartido un mix de fotos de su última escapada a Ibiza, en compañía de algunas amigas en la playa. En la descripción, de su publicación de Instagram, ha querido compartir con sus seguidores todos los detalles de las prendas que llevaba en cada una de las imágenes para que podamos recrear sus looks, y lo cierto, es que la modelo ha triunfando con unos bikinis y bañadores, que le sientan como un guante.

Sus 6 conjuntos

1. Bikini amarillo de PullandBear combinado con un rosario dorado de Apodemia y un sombrero de una tienda local ibicenca.

Bikini amarillo | Instagram @jessica_bueno

2. Set a conjunto de shorts y blusa de Zara, combinado con un bolso capazo de Loewe.

Conjunto amarillo | Instagram @jessica_bueno

3. Pañuelo para la cabeza de Parfois, falda de PullBear y bañador a dos estampados cruzados de Reina Olga.

Pañuelo, falda y bañador | Instagram @jessica_bueno

4. Pantalones cortos vaqueros y camiseta blanca de Zara.

Shorts y camiseta | Instagram @jessica_bueno

5. Bikini de PullandBear con estampado de leopardo que nunca pasa de moda, complementado con unas gafas de HyM.

Bikini con estampado de leopardo | Instagram @jessica_bueno

6. Total look de Zara para salir de fiesta.

Total look de Zara | Instagram @jessica_bueno

Jessica Bueno ha dado en el clavo con estos looks y ahora tú también podrás marcar tendencia. Encuentra fácilmente cada prenda en las mismas tiendas donde ella las ha conseguido. Un estilo cómodo, con ese toque moderno y juvenil que caracteriza a la modelo.