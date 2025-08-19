SU NUEVA ILUSIÓN
Vanesa Martín y su novia disfrutan de unas vacaciones en Mallorca: quién es Azahara Margón
Vanesa Martín ha sido vista en el puerto de Mallorca con unas amigas y, entre ellas, su novia, Azahara Margón. La cantante está triunfando con su gira de conciertos por España, pero además, se encuentra ilusionada en cuanto a su vida sentimental. Te contamos todos los detalles sobre esta nueva relación y sus vacaciones más románticas.
Publicidad
Vanesa Martín está enamorada, y es que a pesar de no pronunciarse mucho públicamente sobre este tema, hizo alusión a su relación con Azahara Margón en el pasado pregón del Orgullo (aunque no mencionó su nombre). La vida sentimental de la cantante ha sido siempre muy privada, pero ahora, el buen momento que vive se refleja tanto en lo profesional como en lo personal.
Tal y como trascendía hace tan solo unos días, Vanesa vuelve a estar enamorada. Es el primer verano de amor para la pareja, y pese al poco tiempo libre que deja su apretada agenda musical, Vanesa se ha dejado ver junto a Azahara Margón en Palma de Mallorca, disfrutando de sus vacaciones acompañadas de más amigas.
Tras unos días en Formentera, y el festival Starlite de Marbella, donde acudieron juntas a los conciertos de Miguel Bosé y Raphael, las dos han disfrutado de una jornada en alta mar en compañía de amigas. Era en el puerto balear donde se las grabó antes de subirse a un barco.
Pero, ¿quién es Azahara, el nuevo amor de Vanesa?
Azahara Margón es malagueña y tiene 35 años. Pese a ser desconocida para el gran público, se trata de una persona muy cercana a la familia Iglesias. Cuidó durante años a las mellizas Cristina y Victoria, hijas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, y todavía mantienen una estrecha amistad.
Aunque ha vivido en Miami durante varios años, actualmente reside en Madrid, puesto que trabaja como representante de marketing de Suntory Global Spirits, empresa propietaria de la marca de ginebra Larios.
Con sus escapadas al mar y los conciertos a los que han asistido parece que su relación se está consolidando, y la sonrisa permanente que se dibuja en los rostros de ambas cada vez que intercambian miradas confirma que están viviendo una bonita historia de amor.
Más Celebrities
- El impactante cambio físico de Amador Mohedano tras haber estado ingresado genera gran preocupación
- Carlos Moyá y Carolina Cerezuela visitan a Jaume Anglada en el hospital: el cantante lleva más de 10 días ingresado
- La desgarradora historia de la hermana de Juanes: 27 años en coma por complicaciones en el parto
Publicidad