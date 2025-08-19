Vanesa Martín y su novia disfrutan de unas vacaciones en Mallorca: quién es Azahara Margón

Vanesa Martín está enamorada, y es que a pesar de no pronunciarse mucho públicamente sobre este tema, hizo alusión a su relación con Azahara Margón en el pasado pregón del Orgullo (aunque no mencionó su nombre). La vida sentimental de la cantante ha sido siempre muy privada, pero ahora, el buen momento que vive se refleja tanto en lo profesional como en lo personal.

José Mercé, Vanesa Martín, Chucho Valdés y Chema Rivas | José Mercé, Vanesa Martín, Chucho Valdés y Chema Rivas

Tal y como trascendía hace tan solo unos días, Vanesa vuelve a estar enamorada. Es el primer verano de amor para la pareja, y pese al poco tiempo libre que deja su apretada agenda musical, Vanesa se ha dejado ver junto a Azahara Margón en Palma de Mallorca, disfrutando de sus vacaciones acompañadas de más amigas.

Tras unos días en Formentera, y el festival Starlite de Marbella, donde acudieron juntas a los conciertos de Miguel Bosé y Raphael, las dos han disfrutado de una jornada en alta mar en compañía de amigas. Era en el puerto balear donde se las grabó antes de subirse a un barco.

Pero, ¿quién es Azahara, el nuevo amor de Vanesa?

Azahara Margón es malagueña y tiene 35 años. Pese a ser desconocida para el gran público, se trata de una persona muy cercana a la familia Iglesias. Cuidó durante años a las mellizas Cristina y Victoria, hijas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, y todavía mantienen una estrecha amistad.

Aunque ha vivido en Miami durante varios años, actualmente reside en Madrid, puesto que trabaja como representante de marketing de Suntory Global Spirits, empresa propietaria de la marca de ginebra Larios.

Con sus escapadas al mar y los conciertos a los que han asistido parece que su relación se está consolidando, y la sonrisa permanente que se dibuja en los rostros de ambas cada vez que intercambian miradas confirma que están viviendo una bonita historia de amor.