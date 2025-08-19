Haz en casa una pizza como de restaurante con este producto de Amazon

Pizza: plato de origen italiano que gusta a todo el mundo y no puede faltar en una cena con amigos. Esta no es la definición oficial que sale en el diccionario de la RAE, pero describe cómo la pizza es también un símbolo de compartir, de planes improvisados y de buena compañía.

Es la alternativa estrella cuando no hay ganas de complicarse la vida a la hora de cocinar y la opción que nunca falla y que todos disfrutan. Y es que hay pizzas para todos los gustos: masa fina o gruesa, con piña o sin piña, con aceitunas, atún, bacon, verduras... Las combinaciones son infinitas.

Pizza | Freepik

Puede ser de la mejor pizzería del barrio, del súper o puedes hacerla en casa. Si te animas a hacerla tú, verás que no es difícil, ya que puedes comprar la masa en el supermercado y añadir los ingredientes que más te gusten. Otro tema es cómo hacer que la pizza casera quede como de restaurante con esa masa bien hecha, la corteza crujiente y cocinada por todos los lados por igual. Lo que tenemos más a mano en la cocina es el horno, pero existe un producto especialmente pensado para que la pizza quede perfecta.

Mini horno para pizza

Este mini horno de pizza eléctrico y portátil tiene una base de piedra cerámica que permite cocinar las pizzas uniformemente, ya que distribuye el calor de una forma homogénea. Así, la corteza será crujiente, no quedará una parte más hecha que la otra y la pizza saldrá inmejorable. Además, este tipo de piedra tiene la capacidad de absorber el exceso de humedad.

Tiene 5 ajustes de temperatura (la más alta logra alcanzar los 420 °C) y una opción de cocción rápida que permite tener la pizza a punto en tan solo 4 minutos. Asimismo, el fabricante asegura que "ofrece resultados crujientes de calidad profesional en tiempo récord".

Una de las características muy prácticas que tiene este producto es que dispone de una ventana que permite ver cómo se va cocinando la pizza sin necesidad de abrir el mini horno.

Si te interesa, lo puedes encontrar en Amazon por 79,99 €.

Mini horno de pizza | amazon.es

¿Cómo hacer la masa de pizza en casa?

Sí, puedes encontrar la masa ya hecha, pero si tienes tiempo y quieres probar de hacer tu propia masa de pizza casera, aquí tienes la receta.

De ingredientes vas a necesitar:

250 g de harina de trigo (o de fuerza, si tienes)

160 ml de agua tibia

5 g de sal

5 g de azúcar

3,5 g de levadura seca (o 10 g de levadura fresca)

1 cucharada de aceite de oliva

Paso a paso:

1. Mezcla la levadura con el azúcar y un poco de agua tibia, y deja reposar la mezcla unos 5 o 10 minutos.

2. Mientras tanto, pon en un bol la harina y la sal. Haz un hueco en el centro para añadirle la levadura, lo que queda del agua y el aceite de oliva.

3. Mezcla para que se incorporen todos los ingredientes y amasa sobre una superficie limpia unos 10 minutos o hasta que veas que queda suave y elástica.

4. Haz una bola con la masa y unta un poco de aceite de oliva. Déjala en un bol, tápala con un paño o papel transparente y deja reposar entre 1 y 2 horas. Verás que su tamaño va aumentando.

5. Pasado este tiempo, vuelve a estirarla con las manos o con un rodillo hasta que tenga el grosor que prefieras.