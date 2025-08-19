¿Cada cuánto hay que lavarse el pelo en verano? Esto dicen los dermatólogos

El dermatólogo Stefano Maria Serini ha resuelto esta duda, explicando que el calor aumenta la actividad de las glándulas sebáceas, lo que provoca un cuero cabelludo más graso, haciendo que el pelo se ensucie con mayor rapidez. A esto se suma que los rayos UV no solo dañan la piel, sino que también afectan a la salud capilar, debilitando y resecando el cabello, hasta provocar la pérdida de color.

Por eso, aunque todos tenemos muy presente la importancia de proteger la piel del sol, el cuero cabelludo sigue siendo el gran olvidado. Para protegerlo, es recomendable usar un spray con queratina y filtro solar antes de salir al aire libre, y ajustar la rutina de lavado.

¿Y qué pasa con el miedo a lavarse el pelo todos los días?

Ante todo, tranquilidad. En verano, es ideal lavarse el pelo con más frecuencia, y no pasa nada por hacerlo a diario tras pasar tiempo en la piscina o en el mar. De hecho, es lo recomendable, siempre que se utilicen productos suaves y adecuados para cada tipo de cabello.

Algunos estudios realizados por dermatólogos, indican que una higiene capilar frecuente con champús bien formulados fortalece el cuero cabelludo y ayuda a mantenerlo más sano.

Eso sí, conviene recordar algunos trucos básicos: usa agua templada en lugar de muy caliente, apuesta por un acondicionador hidratante, y reduce el uso del secador y las planchas de pelo para evitar daños adicionales.

Adapta tu rutina de pelo según las necesidadesde cada estación, siempre que sea posible. En verano, la clave es proteger, hidratar y lavar más a menudo tu cabello, y así disfrutarás de una melena visiblemente más sana.