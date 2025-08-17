ES VIRAL
Todo lo que necesitas saber para ponerte ropa de látex, la gran tendencia del próximo otoño
El látex ha llegado para quedarse: descubre cómo ponerte tus prendas de forma fácil y sin romperlas, inspírate en celebridades como Aitana o Kim Kardashian, y súmate a la tendencia más viral del momento en redes sociales.
Hace ya unos meses que aterrizó una nueva moda en muchos armarios: el látex. Sí, las prendas de este material se han puesto en tendencia, de todos los formatos, colores y tamaños.
Una tendencia que han llevado grandes celebridades como Kim Kardashian o Aitana y que cada vez son más las mujeres que tienen una prenda de este tipo en su armario.
Aunque pueda parecer un material poco práctico e incómodo, no es así del todo. En este artículo te enseñamos cómo te lo tienes que poner fácil y rápidamente.
Cómo ponerse prendas de látex de manera fácil
Para ponerte una prenda de látex necesitarás seguir estos pasos:
1. Coge tu prenda de látex y embadurnada con polvos de talco. Sí, los mismos polvos que se le ponen a los bebés recién nacidos.
2. Poco a poco y con calma, vístete con tu prenda de látex. Es muy importante tener mucha paciencia, es posible que te cueste un poco.
3. Una vez ya la tengas puesta, coge una toalla mojada, pero que no chorree. Con ella, quita el polvo de talco restante que haya en la superficie de tu prenda. Lo importante es quitar el exceso de talco y que quede el látex brillante.
4. Ahora solo te queda combinar tu prenda de látex con lo que más te guste. Es recomendable hacerlo con una pieza no muy llamativa, ya que lo divertido es que el látex se lleve todo el protagonismo del outfit.
Es viral en redes
Son muchas las marcas de ropa que están empezando a diseñar y sacar a la venta prendas hechas de látex. Lo hemos podido comprobar con algunas celebridades, pero también es viral gracias a las redes sociales.
Y es que la compra de este tipo de producto se ha hecho muy viral: los usuarios hacen un pedido y luego se prueban la ropa de látex para sus seguidores. Esta ha sido la principal vía de viralización de estas prendas.
Marcas que han sacado prendas de látex
Una de las marcas que más éxito está teniendo con las prendas de látex es Adidas. Y es que están sacando muchas prendas de este material que se están viralizando rápidamente. Desde chaquetas hasta pantalones, la gama de ropa de látex de Adidas está llegando lejos.
Ahora ya sabes cuál es la tendencia más viral en moda en este momento: el látex. Aprovecha esta oportunidad para hacerte con tu prenda favorita de este material y lúcela ante todos sin miedo: ¡seguro que te queda genial!
