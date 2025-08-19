Vestidos de lunares: la tendencia que conquista a influencers como Marta Pombo, Violeta Mangriñán y Hailey Bieber

Ya se sabe que las tendencias, y sobre todo si se trata de ropa, van y vienen. Cada temporada tenemos modas distintas que asombran a muchas mujeres, principalmente a aquellas que les apasiona el mundo del estilismo.

Pero una tendencia que llevamos viendo hace ya unos meses parece haber llegado para quedarse. Estamos hablando de los lunares: los hemos visto en tops, faldas, pantalones y hasta en bañadores. Y, ahora, parece que se llevan más que nunca en los vestidos.

Y es que, por redes sociales, son muchas las influencers que se han sumado a esta moda, aunque cada una a su estilo. Es por eso que, en este artículo, te traemos algunos vestidos que han modelado algunas creadoras de contenido para que te inspires y puedas unirte a esta tendencia para lo que queda de temporada.

Vestidos con cuello halter

Esta es la opción que más se ha visto por redes estos últimos meses. Vestidos de lunares atados al cuello, lo que se conoce como cuello halter. Acostumbran a ser trajes largos y con mucho movimiento, como este que nos comparte Marta Pombo.

Además, si optas por darle un toque arreglado, pero más sensual, una muy buena opción es buscar un vestido que tenga la espalda abierta. Así lo ha hecho la influencer Violeta Mangriñán, quien nos muestra su espectacular elección a través de su Instagram.

Una opción más básica

La inigualable Hailey Bieber, influencer de moda y belleza y fundadora de la firma de maquillaje Rhode, nos ha regalado más de una idea de outfit. La primera es una opción más sencilla: un vestido de tirantes y pegadito al cuerpo.

Esta alternativa es ideal para todas aquellas mujeres que quieren una opción sencilla: sin escotes, espaldas al aire, cortes o transparencias. Este vestido es perfecto para iniciarte en esta tendencia si es que aún no lo has hecho (y aún más si lo lleva Hailey).

Vestido en corto

Esta versión de vestido corto es genial si allí donde estés hace más calor. Además de ser una opción preciosa y elegante, es apta para la rutina diaria. Este corte de vestido es cómodo y práctico tanto para dar un paseo como para ir a trabajar.

La influencer y empresaria estadounidense, Hailey Bieber, nos presenta esta opción en corto, de colores más vivos de los que hemos visto en los anteriores vestidos. A pesar de contar con manga larga, es un vestido muy bonito y fresco que te puede servir de inspiración a la hora de realizar tu compra.

Combinaciones originales

Hay mujeres a las que los lunares les aburren: son demasiado básicos, muy clásicos, monótonos o poco originales. Es por eso que traemos esta idea de outfit de la influencer Alejandra Navarro, una gran amiga de María Pombo.

Alejandra luce un vestido en que la parte de cintura hacia arriba dista de la parte de la falda. Ambas partes del vestido son de lunares, pero son de tamaños diferentes. La parte del top cuenta con lunares pequeños, mientras que la falda tiene lunares más grandes. Este tipo de asimetría en un vestido aporta un toque llamativo y original, a su vez que elegante.

Un traje de dos piezas

Una última posibilidad para causar tentación en lo que queda de verano, son los vestidos de dos piezas. Es decir, que cuentan con un top y una falda que, juntos, dan el pego de vestido. Este es el ejemplo de Natalia Palacios, quien lució hace poco un dos piezas muy original.

Natalia Palacios con un dos piezas a lunares | Instagram, @nataliaxpr

Se trata de una pieza muy veraniega de colores vivos, fresca y muy divertida. Desde luego que, si te gusta darle un toque de color y personalidad a tus looks, esta es la opción ideal. Además, que sean dos piezas es perfecto para darle más partido a las prendas: también las puedes usar por separado.

Después de conocer todas estas opciones que han llevado grandes influencers y creadoras de contenido, ya no tienes excusa para hacerte con el vestido que más te guste y se adapte a tu agrado. No pierdas el tiempo, corre a tu centro comercial más cercano y sé la gran tendencia de lo que queda de verano.