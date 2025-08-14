Raquel Reitx enseña las dificultades que tenía en los GRWM para ocultar su embarazo

La influencer bilbaína Raquel Reitx está embarazada. Lo anunció por redes sociales hace apenas unos días, con un vídeo que pilló a su comunidad por sorpresa. El sueño de su vida, ser mamá joven, por fin se ha cumplido.

La creadora de contenido, poco a poco, ha ido compartiendo más cosas sobre su embarazo. Pero lo que más ha llamado la atención es lo complicado que se le ha hecho ocultarlo durante estos meses: se encontraba mal, se empezaba a notar la barriguita, pero tenía que seguir publicando contenido.

Esto es lo que Raquel hacía para ocultar su barriga

La influencer ha compartido un vídeo a través de TikTok en el que muestra su truco para poder hacer sus famosos “Get Ready With Me” (Prepárate conmigo) sin que se le notara la tripa.

Lo que ella realiza es conocido como la técnica del "abrazo al bebé", un ejercicio que se centra en la activación del abdomen. Se ejecuta con una respiración concreta y una contracción muscular, con la sensación de "abrazar" el abdomen.

A parte de ser una técnica para ocultar la barriguita, también es un ejercicio beneficioso durante el embarazo para fortalecer la musculatura abdominal y favorecer el trabajo de parto. Además de ser útil para el posparto en la recuperación abdominal y del suelo pélvico.

Aunque Raquel confesó por Instagram que le hubiera gustado esperar a los 6 meses de embarazo para anunciarlo públicamente, la tripa hizo "pum" muy rápido y llegó un punto en que ya era imposible ocultarla. Aún así, la influencer luce muy feliz de, por fin, poder enseñar su preciosa barriga.

Seguirá sirviendo looks

Uno de los contenidos estrella de la influencer bilbaína es en los que enseña qué ropa y complementos se va a poner. Un tipo de vídeos que, a medida que el bebé vaya creciendo en su tripa, se van a ir complicando.

Sin embargo, ella está entusiasmada por seguir con este contenido. Aunque parezca un reto, ella ya ha confesado por Instagram que pretende "servir looks hasta que sea todo un desafío".

Raquel Reitx anunciando que seguirá con los GRWM | Instagram, @raquelreitx

Las seguidoras tiene muchas dudas

Esta gran noticia ha conllevado muchísimas dudas por parte de sus seguidoras. Algunas ya las ha ido resolviendo por Instagram, como que el bebé es muy deseado o el tiempo que lleva con su novio, junto a un pequeño recordatorio de que "lo que no ves en redes, es por general lo que sí existe".

Raquel Reitx resolviendo dudas por historias | Instagram, @raquelreitx

Incluso así, ya ha anunciado que hará un vídeo para YouTube, la plataforma donde empezó todo para Raquel, en el cual resolverá todas las dudas. Ella misma ha dicho que en la caja de preguntas de sus historias hay muchas, y que será más fácil si lo responde todo en un vídeo un poco más largo.