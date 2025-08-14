¿Manchas oscuras en codos o axilas? Mezcla estos 3 ingredientes y conseguirás un remedio para aclararlas

Las manchas oscuras, también conocidas como acantosis nigricans, suelen aparecer en zonas del cuerpo donde se producen pliegues por el movimiento de las extremidades, por eso son comunes en codos, axilas, rodillas e incluso en el cuello y las ingles. Esta condición causa el engrosamiento y oscurecimiento de la piel en estas áreas, pero si te preocupa cómo se ven, no te agobies, que son fáciles de eliminar.

Axilas oscuras | iStock

Aunque no son un problema médico grave, suponen una preocupación en el aspecto físico, y pueden afectar a la autoestima de las personas. Sin embargo, no deberían significar un complejo por mucho más tiempo, pues hay una solución sencilla, natural y económica que puede ayudarte a aclarar estas zonas de tu piel con tan solo 3 ingredientes: Pasta de dientes, limón y bicarbonato de sodio.

Pasos a seguir:

En un recipiente, mezcla 2 cucharadas de pasta de dientes con el jugo de medio limón .

con el . Añade una pizca de bicarbonato de sodio y mezcla la pasta hasta que adquiera una consistencia cremosa.

y mezcla la pasta hasta que adquiera una consistencia cremosa. Aplica esta pasta sobre las zonas con manchas y deja que actúe durante 15 minutos (puedes amenizar la espera poniendo tu playlist favorita, o un podcast si así lo deseas).

(puedes amenizar la espera poniendo tu playlist favorita, o un podcast si así lo deseas). Después, enjuaga con abundante agua fría.

Si buscas un remedio sencillo y rápido, esta mezcla puede convertirse en tu nueva aliada. Repite este tratamiento 3 veces por semana, y si te produce irritaciones o enrojecimiento, suspende su uso de inmediato. Porque sí, queremos las manchas fuera pero lo primordial es tu salud.

Persona aplicándose crema en el codo | iStock

Consejos para prevenir las manchas

El truco para que tu piel luzca bonita y cuidada es mantener siempre limpias e hidratadas las zonas afectadas. Usa un jabón suave y mímate con una esponja para exfoliar las áreas mientras te bañas. Al salir de la ducha, regálale a tu piel ese extra que se merece y aplica una crema hidratante adecuada.

Esponja de baño | iStock

No olvides protegerte de la exposición al sol, cubre las zonas ennegrecidas con un buen protector solar y evita el uso de desodorantes con fragancias fuertes en las axilas. Tu piel te lo va a agradecer.