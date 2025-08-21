Infecciones y brotes de acné: por qué deberías limpiar tu esponja de maquillaje (y cómo hacerlo bien)

Las esponjas de maquillaje se han convertido en un elemento imprescindible en nuestra rutina de belleza, pero si no se limpian con regularidad pueden desencadenar efectos negativos en la piel. La dermatóloga Sabrina Kindem, del centro IVADE Valencia y miembro de Top Doctors, advierte de que estos utensilios, al estar en contacto directo con la piel y el producto cosmético, acumulan humedad y residuos, creando un ambiente perfecto para el desarrollo de las bacterias.

Esta proliferación bacteriana puede causar infecciones, brotes de acné, irritaciones en la piel e incluso problemas oculares. Además, la esponja dejará de cumplir su función adecuadamente, haciendo que el maquillaje se reparta de forma irregular. Por estas razones, la limpieza no es solo una cuestión estética sino una necesidad de la salud dermatológica.

Mujer utilizando esponja de maquillaje | iStock

Para llevar esta rutina a cabo, la experta recomienda lavar las esponjas con agua templada o caliente y un jabón suave. Asegúrate de enjuagarlas bien y dejar que se sequen completamente al aire. Lo recomendado es hacerlo tras cada uso, aunque una vez por semana puede ser suficiente. Si no has tenido tiempo de limpiarlas y vas con prisa, es mejor aplicar el maquillaje con las manos limpias antes que usar una esponja sucia.

Los expertos recomiendan cambiar estas esponjas cada 1-3 meses, dependiendo del estado del material y la frecuencia de uso. Guárdalas en un lugar limpio y seco donde se puedan ventilar, ya que la humedad crea el entorno perfecto para que se acelere el crecimiento bacteriano.

Siguiendo una buena rutina de limpieza prolongarás la vida útil de tus esponjas, pero además, estarás protegiendo tu piel de futuros problemas. Cuida tu salud cutánea y deja un mejor acabado en tu maquillaje diario.