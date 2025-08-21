Katya Komleva, la influencer que se quemó las piernas con agua hirviendo: esta es su historia de superación

Vivimos en un mundo donde la imagen y la apariencia suelen ocupar un lugar central en la vida cotidiana. Además, las redes sociales se han convertido en escaparates para mostrar estándares de belleza perfectos, pero irreales, y esto hace aumentar la presión por alcanzarlos. Ante esto, de un tiempo a esta parte han surgido voces que llaman a cambiar esta visión para dar paso a la autenticidad, la aceptación y la resiliencia.

Una de ellas es la de Katya Komleva, una joven influencer que, tras haber vivido un accidente que marcó su vida para siempre, decidió transformar el dolor en inspiración para otros. Y lo hace a través de sus perfiles en Instagram (@vivalakatya_) y TikTok (@komleva.katya), en los que acumula más de 77.000 y más de 52.600 seguidores, respectivamente.

¿Qué le pasó a Katya Komleva?

"Detrás de cada historia de éxito y de cada imagen feliz hay, en realidad, una gran historia de lucha: contra las circunstancias y contra uno mismo. Esta es la mía". De esta manera empieza Katya un post en el que cuenta todo lo que le sucedió.

Hace 13 años se quemó las piernas con agua hirviendo y, como consecuencia de este accidente, le tuvieron que amputar los dedos de los pies y le han quedado cicatrices. En este post cuenta todos los detalles:

"Me dijeron que pasaría el resto de mi vida en una silla de ruedas", pero con su determinación y fuerza ha conseguido que este pronóstico no se cumpliera. Pero el camino no ha sido fácil.

Para la joven, "la imagen pulida de Instagram no es la vida real" y por eso se ha abierto para "ser honesta" y explicar cómo se ha sentido durante todos estos años. Tras el accidente, dice, sintió una "euforia total" porque seguía viva y no le importaba que sus piernas estuvieran llenas de cicatrices. Pero meses después, este sentimiento cambió y llegó la depresión, preguntándose por qué le había tocado a ella y cuenta que se convirtió en una "persona llena de ira, dolor y resentimiento hacia el mundo".

El dolor que sentía era tan fuerte que "pensaba que sería mejor no haber nacido que vivir en ese cuerpo débil" y le daba miedo no poder recuperarse. Sin embargo, en un momento determinado, decidió salir de "ese lugar oscuro".

Transmitir un mensaje positivo a través de las redes sociales

Después de superar esa situación, Katya pensó que era una buena idea compartir su historia y su experiencia con todo el mundo a través de las redes sociales. En sus perfiles, habla de superación personal y promueve la positividad corporal mostrando sus cicatrices como parte de su identidad y como un símbolo de fortaleza.

Asimismo, comparte reflexiones sobre cómo superar la adversidad, construir la autoconfianza y replantearse la forma de mirarnos a nosotros mismos.

Todos sus mensajes tienen algo en común: transmitir que la gratitud, la aceptación y el amor propio son esenciales en cualquier momento de la vida, y van dirigidos a todos, no solamente a aquellas personas que han pasado por alguna situación difícil o de inseguridad.

No solo lo plasma en el mundo digital, sino que también ha escrito un libro titulado Afortunado Accidente.