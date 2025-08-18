¿Sabías que la suciedad que se acumula debajo de las uñas puede provocar hongos, bacterias y otras infecciones?

Acumular suciedad debajo de las uñas puede resultar muy perjudicial para nuestra salud, y es que llevándolas largas podemos llegar a descuidar un poco este detalle. Por eso, aunque nos lavemos las manos de forma regular, es importante limpiar esta zona con frecuencia.

Uñas en tendencia esta primavera | Freepik

Si no lo hacemos, la suciedad atrapada podrá cultivar bacterias y hongos, que con el tiempo, aumentarán el riesgo de contraer infecciones como la paroniquia o la distrofia ungueal.

Si no has oído hablar nunca antes de estas enfermedades, la paroniquia es una infección de los pliegues de piel que se encuentran alrededor de las uñas y puede afectar tanto a manos como a pies. Por otro lado, la distrofia ungueal provoca alteraciones en la forma, color y crecimiento de las uñas. Ambas pueden resultar muy dolorosas y en casos crónicos, requerir de tratamiento médico.

Además, esta suciedad no sólo tiene consecuencias negativas en nuestro cuerpo, también en todo lo que tocamos. Es por eso que en profesiones del sector sanitario y alimenticio es preferible llevar las uñas cortas y sin esmaltes, puesto que su limpieza tiene que ser visible para no transferir gérmenes a los alimentos ni a otras personas.

Uñas primaverales | Freepik

Para mantener una buena higiene debajo de las uñas, puedes utilizar el método de tu preferencia. Al igual que nos lavamos los dientes, se recomienda pasar un cepillo suave por esta zona, pero si esto no te convence, también puedes utilizar un palillo de naranjo para eliminar los restos de suciedad.

Un truquito súper sencillo por el que disfrutarás de unas uñas cuidadas y limpias en tu día a día, y además, previenes posibles infecciones que es mejor evitar a tiempo.