Gabriela Guillén habla de los motivos de la portada con Bertín Osborne y su hijo, y aclara si han cobrado por ello

La portada que este miércoles protagonizaban Bertín Osborne y Gabriela Guillén ha generado mucha controversia. Y es que después de meses de lucha en los juzgados para que finalmente Bertín reconociese al pequeño como hijo suyo, finalmente Bertín asumió públicamente su responsabilidad como padre. Incluso, el pasado mes de abril, el presentador aseguró que ya conocía a su hijo David y que pasaba "muchas tardes jugando con él".

Unos pasos en su relación que este miércoles se materializaban en la portada que ambos protagonizaban con su hijo para la revista ¡Hola!, aunque cada uno lo hacía por separado.

Una portada que ha generado mucha controversia, ya que desde que nació el pequeño, el 31 de diciembre de 2023, la empresaria ha intentado preservar la imagen y privacidad de su hijo. Unas críticas a las que Gabriela no ha tenido problema en responder horas después de que se publicase esta portada: "Hay muchas personas que sacan de quicio esto, malintencionados. Lo que queremos es normalizar y ya está, no hay más. Queremos normalizar una relación que tiene su padre con su hijo y su madre, o sea, igual. No quiero que se saque de contexto lo que es. Es importante cuando hemos decidido los dos, hemos decidido hacer esto. Nadie ha obligado a nadie y nadie ha... No, esto lo hemos decidido los dos y ya está. No hay más", ha justificado sorprendida por el revuelo desatado en torno a su posado.

"El fin es que no sea un niño escondido, lo que hemos dicho, y no hay más" ha añadido rotunda, confesando que este paso al frente junto al artista no quiere decir que le haya perdonado su actitud del pasado porque "yo no soy quien para perdonar o no perdonar a nadie, ¿vale? Eso primero". "Es el padre de mi hijo, o sea, yo no voy a hablar mal de él como nunca lo he hecho. Puedo evitar no hablar, pero hablar mal no lo voy a hacer" ha sentenciado.

Gabriela Guillén atendiendo a los medios | Europa Press

"Yo estoy feliz que David haya posado con su padre, y ya está. Normalizar una relación de un padre con un hijo. Él claro que está contento y no hay más que sacar de esto, de verdad, no saquéis plumillas por ahí que no lo hay" ha insistido, confesando que ella hace mucho que pasó página y olvidó lo sucedido en el pasado. "El presente es Carpe Diem, y ya está" apunta.

Una portada por la que Bertín asegura que no ha cobrado nada, algo sobre lo que Gabriela no ha querido hablar: "Yo no voy a dar detalles de eso, ya es una cosa de contrato, tampoco voy a hablar de ello, no voy a dar detalles por respeto".