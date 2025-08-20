Manuel, el hijo mayor de El Cordobés y Virginia Troconis, sorprende con su estatura: ya es más alto que su padre

Manuel Díaz El Cordobés está pasando sus vacaciones en familia y los destinos elegidos han sido Mallorca y Cádiz. A través de su cuenta de Instagram, ha compartido un carrusel de fotos de sus últimos días, en compañía de su mujer, Virgina Troconis, sus dos hijos en común, Manuel y Triana, y su hija mayor Alba, fruto de su anterior matrimonio con Vicky Martín Berrocal.

Manuel Díaz El Cordobés y su mujer, Virginia Troconis | Gtres

El torero, de 1,73 cm, ya ha sido superado en altura por su hijo, tal y como lo ha demostrado la foto en la que posaban juntos recientemente. Un detalle que ha sorprendido a muchos y que demuestra que Manuel, que se llama como su padre, ya no es ningún niño...

Manuel, de 21 años, demostró desde muy joven su pasión por el fútbol, y en alguna ocasión practicó con el capote y la muleta en el salón de su casa, pudiendo haber sido el sucesor de su padre tras su retirada de los ruedos en 2023. Pero finalmente, se decantó por estudiar Arquitectura en Madrid.

En las fotografías que ha compartido el diestro, documentando los últimos días, vemos a la familia muy unida, disfrutando de su verano a base de buenas comidas y navegando con un yate de lujo por el mar Mediterráneo.

Según compartía Virginia, estuvieron en "Cadizfornia", después se alojaron en el exclusivo Hotel Victoria Gran Meliá de 5 estrellas en Palma de Mallorca, y ahora, como mostraba ella en sus stories, ¡se encuentran en Marbella! Ambos han hablado en anteriores ocasiones de su presencia habitual en esta ciudad, la que consideran "su casita de vacaciones". ¿Habrá próximo destino?