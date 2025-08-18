¿Qué arcano eres? Aprende a descubrir la carta que representa tu energía vital

El Tarot no solo sirve para hacer lecturas en momentos de duda o para acompañar procesos. También puede mostrarnos una carta que nos representa de forma profunda, casi como un espejo de lo que vinimos a aprender, desarrollar y expresar en esta vida. Esa carta se conoce como tu arcano personal.

Y sí, tú también tienes uno.

¿Qué es el arcano personal?

El arcano personal es una carta de los Arcanos Mayores que se obtiene a partir de tu fecha de nacimiento. Refleja tu energía vital, tu temperamento esencial, tus desafíos de vida y la forma en que puedes evolucionar. No es algo que determine tu destino, sino una guía para entender mejor cómo funcionas y qué tipo de experiencias pueden ayudarte a crecer.

Arcanos Mayores | Freepik

¿Cómo se calcula tu arcano?

Para descubrir cuál es tu arcano personal, solo tienes que sumar todos los dígitos de tu fecha de nacimiento. Debes de tener en cuenta que son 22 Arcanos Mayores, pero están numerados hasta el 21, ya que el Loco no tiene número.

Por ejemplo, si naciste el 2 de agosto de 1978, el cálculo sería así:

Debes de sumar todos los números hasta obtener un resultado: 2 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 35

Después debes sumar los dígitos obtenidos. El número que obtengas será tu arcano personal: 3 + 5 = 8

En este caso, el número 8 corresponde al arcano La Justicia, y ese sería tu arcano personal. En este ejemplo caso, La Justicia puede ayudarte a entender que te riges por el equilibrio y la verdad.

Numerología | Freepik

Significado de cada arcano personal

Es la representación de lo que guía a tu alma, esa energía que, cuando conectas con ella, te hace sentir completamente alineada/o con la vida y con tu propósito.

Aquí tienes una pequeña guía para identificar el significado esencial de cada Arcano cuando actúa como energía vital. Estas palabras clave pueden ayudarte a reconocerte y a comprender mejor tus propios procesos:

Número 0: El Loco. Libertad e impulso

Número 1: El Mago. Iniciativa y creatividad

Número 2: La Papisa. Sabiduría e intuición

Número 3: La Emperatriz. Expresión y fertilidad

Número 4: El Emperador. Estructura y autoridad

Número 5: El Papa. Guía y compromiso

Número 6: El Enamorado. Elección y deseo

Número 7: El Carro. Avance y decisión

Número 8: La Justicia. Equilibrio y responsabilidad

Número 9: El Ermitaño. Introspección y madurez

Número 10: Rueda de la Fortuna. Cambio y evolución

Número 11: La Fuerza. Valentía y autocontrol

Número 12: El Colgado. Entrega y visión

Número 13: El Arcano sin Nombre. Transformación y renacimiento

Número 14: La Templanza. Armonía y sanación

Número 15: El Diablo. Deseo y poder

Número 16: La Torre. Liberación y revelación

Número 17: La Estrella. Esperanza e inspiración

Número 18: La Luna. Emociones e intuición profunda

Número 19: El Sol. Vitalidad y autenticidad

Número 20: El Juicio. Despertar y renovación

Número 21: El Mundo. Plenitud y realización

¿Para qué sirve conocer tu arcano personal?

En momentos de duda, tu arcano personal puede darte la respuesta. Conocer tu arcano te da una clave para observarte con más claridad. Puedes tenerlo presente cuando tomas decisiones importantes, cuando atraviesas bloqueos o simplemente cuando quieres reconectar contigo misma/o. Incluso puedes trabajar con esta carta en tus meditaciones, llevarla contigo o escribir sobre lo que te inspira. Otra opción muy interesante y que a muchas personas les encanta es elegir un arcano en una lectura interactiva, por ejemplo como esta que te comparto.