¿Qué arcano eres? Aprende a descubrir la carta que representa tu energía vital
Conoce cómo llegar a tu arcano personal y para qué te puede ayudar en la vida ser consciente de cuál es tu energía vital. Se obtiene fácilmente a partir de tu fecha de nacimiento. Te cuento todo lo que necesitas saber para descubrirlo y qué significa cada número.
El Tarot no solo sirve para hacer lecturas en momentos de duda o para acompañar procesos. También puede mostrarnos una carta que nos representa de forma profunda, casi como un espejo de lo que vinimos a aprender, desarrollar y expresar en esta vida. Esa carta se conoce como tu arcano personal.
Y sí, tú también tienes uno.
¿Qué es el arcano personal?
El arcano personal es una carta de los Arcanos Mayores que se obtiene a partir de tu fecha de nacimiento. Refleja tu energía vital, tu temperamento esencial, tus desafíos de vida y la forma en que puedes evolucionar. No es algo que determine tu destino, sino una guía para entender mejor cómo funcionas y qué tipo de experiencias pueden ayudarte a crecer.
¿Cómo se calcula tu arcano?
Para descubrir cuál es tu arcano personal, solo tienes que sumar todos los dígitos de tu fecha de nacimiento. Debes de tener en cuenta que son 22 Arcanos Mayores, pero están numerados hasta el 21, ya que el Loco no tiene número.
Por ejemplo, si naciste el 2 de agosto de 1978, el cálculo sería así:
- Debes de sumar todos los números hasta obtener un resultado: 2 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 35
- Después debes sumar los dígitos obtenidos. El número que obtengas será tu arcano personal: 3 + 5 = 8
En este caso, el número 8 corresponde al arcano La Justicia, y ese sería tu arcano personal. En este ejemplo caso, La Justicia puede ayudarte a entender que te riges por el equilibrio y la verdad.
Significado de cada arcano personal
Es la representación de lo que guía a tu alma, esa energía que, cuando conectas con ella, te hace sentir completamente alineada/o con la vida y con tu propósito.
Aquí tienes una pequeña guía para identificar el significado esencial de cada Arcano cuando actúa como energía vital. Estas palabras clave pueden ayudarte a reconocerte y a comprender mejor tus propios procesos:
- Número 0: El Loco. Libertad e impulso
- Número 1: El Mago. Iniciativa y creatividad
- Número 2: La Papisa. Sabiduría e intuición
- Número 3: La Emperatriz. Expresión y fertilidad
- Número 4: El Emperador. Estructura y autoridad
- Número 5: El Papa. Guía y compromiso
- Número 6: El Enamorado. Elección y deseo
- Número 7: El Carro. Avance y decisión
- Número 8: La Justicia. Equilibrio y responsabilidad
- Número 9: El Ermitaño. Introspección y madurez
- Número 10: Rueda de la Fortuna. Cambio y evolución
- Número 11: La Fuerza. Valentía y autocontrol
- Número 12: El Colgado. Entrega y visión
- Número 13: El Arcano sin Nombre. Transformación y renacimiento
- Número 14: La Templanza. Armonía y sanación
- Número 15: El Diablo. Deseo y poder
- Número 16: La Torre. Liberación y revelación
- Número 17: La Estrella. Esperanza e inspiración
- Número 18: La Luna. Emociones e intuición profunda
- Número 19: El Sol. Vitalidad y autenticidad
- Número 20: El Juicio. Despertar y renovación
- Número 21: El Mundo. Plenitud y realización
¿Para qué sirve conocer tu arcano personal?
En momentos de duda, tu arcano personal puede darte la respuesta. Conocer tu arcano te da una clave para observarte con más claridad. Puedes tenerlo presente cuando tomas decisiones importantes, cuando atraviesas bloqueos o simplemente cuando quieres reconectar contigo misma/o. Incluso puedes trabajar con esta carta en tus meditaciones, llevarla contigo o escribir sobre lo que te inspira. Otra opción muy interesante y que a muchas personas les encanta es elegir un arcano en una lectura interactiva, por ejemplo como esta que te comparto.
