La casa de Paula Gonu en Bali: una villa que ahora está disponible para alquilarla para tus vacaciones

La influencer Paula Gonu ha explicado muchas veces en redes sociales que su sitio favorito del mundo es Bali. Desde que fue por primera vez a Indonesia, no ha dejado de ir todos los años: es, ahora, su sitio seguro, de calma y paz interior.

Hace ya un tiempo, la creadora de contenido catalana, se compró un terreno allí, en Bali. Una parcela en la que ha edificado su propia villa, que ha puesto en alquiler para que sus seguidores puedan alojarse de vacaciones. Lo ha compartido todo a través de Instagram con una galería de fotos de los espacios de la casa.

Paula Gonu en Indonesia en 2015 | Instagram,@paulagonu

Comedor y cocina abierta

El espacio principal de la villa es el salón, que comparte zona con la cocina. Es decir, en la villa de Bali de Paula Gonu la cocina es abierta. Es ideal porque le da amplitud a la estancia. La cocina está totalmente equipada y cuenta con una mesa para dos.

Salón y cocina de la villa en Bali de Paula Gonu | Instagram, @paulagonu

En relación al salón, la influencer cuenta con un sofá hundido, que no está al mismo nivel que el resto de muebles. Con eso, Paula asegura que es como sentarse en una nube. Además, delante del sofá, aparte de una tele, hay una mesa pequeña para también poder comer ahí.

Salón y cocina de la villa en Bali de Paula Gonu | Instagram, @paulagonu

Habitación con bañera

La habitación de la villa es amplia: cuenta con una cama doble y una bañera. Sí, lo has leído bien. Justo al lado de la cama matrimonial, Paula Gonu ha colocado una bañera, para tener momentos de relax , en frente de un ventanal por el cual entra mucha luz natural.

Dormitorio con bañera en la villa de Bali de Paula Gonu | Instagram, @paulagonu

Sin ninguna duda, la influencer ha confesado que esta estancia es su favorita: "mi cosa favorita: la cama con sábanas de bambú y almohadas de hotel". Un espacio que también conecta con un baño equipado con ducha, secador y jabones.

Tiene piscina

Y la joya de la villa se la lleva la piscina privada. Un sitio perfecto para tomar el sol y refrescarse, para estar en calma leyendo un libro sin ninguna prisa. Aunque la creadora de contenido no explica mucho sobre este espacio exterior, es ideal para relajarse después de un día largo.

Piscina de la villa en Bali de Paula Gonu | Instagram, @paulagonu

Está en Uluwatu

Uluwatu es una de las zonas más especiales del sur de Bali, famosa por sus acantilados, sus playas escondidas y sus atardeceres increíbles. Es un lugar tranquilo, con mucho encanto, donde se mezcla la naturaleza salvaje con rincones más cuidados como villas, cafés bonitos o beach clubs con vistas al mar.

Puesta de sol en Uluwatu | Instagram, @paulagonu

También es muy conocido por su templo sobre el acantilado y por ser un sitio ideal para surfistas. Tiene ese aire relajado que invita a desconectar, pero con todo lo que necesitas cerca.

Y ahora la puedes alquilar

Así es, Paula Gonuha puesto en alquiler su villa para esas semanas en que ella no va a estar ahí. Ella ha expresado que quiere que sus seguidores disfruten de su casa y de un entorno tan maravilloso como el de Uluwatu.

Bañera en la villa de Bali de Paula Gonu | Instagram, @paulagonu

Cinco noches en su villa cuesta algo más de 500 euros, sin lugar a dudas, quiere sacarle partida a su nueva vivienda. Y tú, ¿te irías una semana de vacaciones a la casa en Bali de Paula Gonu?