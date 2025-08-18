La envidiable forma física de Naty Abascal a sus 82 años: su comentada foto en bañador durante sus vacaciones

En verano, las redes sociales se convierten en el escaparate perfecto para descubrir las vacaciones más exclusivas de las celebrities (desde playas paradisíacas hasta lujosos hoteles, pasando por planes llenos de glamour).

Entre ellas, está Naty Abascal, quien ha demostrado que sigue siendo un icono de estilo y elegancia. La estilista y exmodelo ha querido compartir con sus casi 300.000 seguidores en Instagram cómo está disfrutando de estos días de vacaciones en Italia junto a sus grandes amigos Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, fundadores de la firma Valentino.

Gracias a las imágenes que ha compartido en sus Stories de Instagram, podemos saber que ha estado en un lujoso hotel de 5 estrellas en Porto Cervo, uno de los rincones más glamurosos de la Costa Esmeralda, en Cerdeña. Asimismo, ha podido aprovechar al máximo las costas de la isla todavía más a bordo del exclusivo yate de Valentino.

Vistas del hotel de Cerdeña en el que ha estado Naty Abascal | Instagram @natyabascal

En plena forma a sus 82 años

Pero, sin duda, lo que más ha dejado alucinados a todos ha sido esta foto en la que se le puede ver colgada de la estructura metálica de la cubierta del yate de Valentino, una postura que estiliza todavía más su figura y demuestra lo bien que está a sus 82 años (que cumplió el pasado mes de abril).

Naty viste un elegante bañador negro de corte halter y detalles blancos en los bordes -una pieza diseñada por Missoni- y, para completar el look veraniego, lleva unas grandes gafas de sol negras y unos pendientes dorados que le dan un toque sofisticado.

La publicación acumula más de 8.000 Me gusta y unos 370 comentarios, entre los cuales, algunos de amigas como Cari Lapique (quien le dedica unos corazones), Nieves Álvarez ("Única"), Fiona Ferrer ("Guapísima"), María de León ("Qué espectáculo") y Paloma Cuevas. Así como de otros seguidores que elogian su estado físico, su look y el entorno donde se encuentra.

Las vacaciones de Naty Abascal en Italia

"Días de verano perfectos, los mejores amigos y el mar. Gracias siempre". De esta forma agradece Naty estas vacaciones de ensueño que está viviendo disfrutando del sol y la brisa marina del Mediterráneo a bordo del exclusivo yate de Valentino.

Tal y como informa el portal Superyachtfan, el nombre de la embarcación es TM Blue One (TM son las iniciales de los nombres de los padres de Valentino, Teresa y Mauro), se construyó en 1988, tiene capacidad para alojar a 10 personas y se calcula que está valorado en unos 15 millones de dólares. Como se puede apreciar en la foto de Naty, la cubierta está impecable, revestida con madera clara y pulida, y cuenta con una zona de sofás acolchados de tonos neutros y cojines a juego. Un conjunto que ya transmite esa sensación de lujo y confort.

Naty Abascal en el yate de Valentino | Instagram @natyabascal

Naty Abascal pasando sus vacaciones en el yate de Valentino | Instagram @natyabascal

La exmodelo lo está pasando en grande con sus amigos y compartiendo buenos momentos en el mar, pero también en tierra firme como, por ejemplo, una comida en un buen restaurante con Giancarlo y un tentempié saludable con variedad de frutas.