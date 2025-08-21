Los "buenos tiempos" de Cristina, hija de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, reflejados en su foto en bikini

Un posado sencillo, natural y muy veraniego. Cristina Iglesias, a sus 24 años, ha deslumbrado a todos sus seguidores de Instagram con una instantánea en la playa. Solo ha hecho falta un bikini azul, la arena dorada y su sonrisa de plenitud para revolucionar las redes. Ha acompañado su publicación con un claro mensaje: "Good times!!", "buenos tiempos" para la hija del cantante, que confirma que está disfrutando al máximo de sus vacaciones.

Aunque no ha revelado la ubicación exacta, el mar a sus espaldas delata cuál ha sido el escenario elegido. Todo apunta a que se encuentra en Marbella, muy cerca de la finca familiar Cuatro Lunas, refugio veraniego de los Iglesias donde suele reunirse con sus hermanos y su madre Miranda, y que también ha compartido a través de una historia de la red social.

Historia de Instagram de Cristina Iglesias | Instagram @cristinaiglesiasr

Hace poco, participó junto a ellas en una gala benéfica en memoria de Niccolò, sobrino-nieto de Julio Iglesias que falleció con apenas 20 años a causa de un tumor cerebral. Un gesto que mostró lo unida que está la familia.

Cristina, que comenzó estudiando química, abandonó la carrera para dedicarse al arte. Primero, se trasladó a Barcelona para formarse en dibujo y cerámica, después a Londres, donde continuó formándose en escultura en el Chelsea School of Art, y ahora, ha comenzado una nueva vida en Nueva York, donde se encuentra completando su formación académica en el Pratt Institute.

Además de estas pasiones, ama montar a caballo y dedicarle tiempo a sus perros, y comparte fotos de estos animales en esta cuenta:

La joven, que lleva una vida tranquila y en armonía con la naturaleza, marca tendencia allá donde vaya, y es que, siendo consciente o no, es referente de estilo.