VERANEANDO EN LA COSTA DEL SOL
Los "buenos tiempos" de Cristina, hija de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, reflejados en su foto en bikini
Cristina Iglesias, hija de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, está pasando parte de sus vacaciones en Marbella, lugar donde se encuentra la finca familiar Las Cuatro Lunas. A pesar de ser más activa en redes que su hermana Victoria, Cristina llevaba un tiempo sin publicar nada, pero recientemente ha vuelto con una imagen de postal, luciendo bikini en la playa.
Publicidad
Un posado sencillo, natural y muy veraniego. Cristina Iglesias, a sus 24 años, ha deslumbrado a todos sus seguidores de Instagram con una instantánea en la playa. Solo ha hecho falta un bikini azul, la arena dorada y su sonrisa de plenitud para revolucionar las redes. Ha acompañado su publicación con un claro mensaje: "Good times!!", "buenos tiempos" para la hija del cantante, que confirma que está disfrutando al máximo de sus vacaciones.
Aunque no ha revelado la ubicación exacta, el mar a sus espaldas delata cuál ha sido el escenario elegido. Todo apunta a que se encuentra en Marbella, muy cerca de la finca familiar Cuatro Lunas, refugio veraniego de los Iglesias donde suele reunirse con sus hermanos y su madre Miranda, y que también ha compartido a través de una historia de la red social.
Hace poco, participó junto a ellas en una gala benéfica en memoria de Niccolò, sobrino-nieto de Julio Iglesias que falleció con apenas 20 años a causa de un tumor cerebral. Un gesto que mostró lo unida que está la familia.
Cristina, que comenzó estudiando química, abandonó la carrera para dedicarse al arte. Primero, se trasladó a Barcelona para formarse en dibujo y cerámica, después a Londres, donde continuó formándose en escultura en el Chelsea School of Art, y ahora, ha comenzado una nueva vida en Nueva York, donde se encuentra completando su formación académica en el Pratt Institute.
Además de estas pasiones, ama montar a caballo y dedicarle tiempo a sus perros, y comparte fotos de estos animales en esta cuenta:
La joven, que lleva una vida tranquila y en armonía con la naturaleza, marca tendencia allá donde vaya, y es que, siendo consciente o no, es referente de estilo.
Publicidad