Cómo hacerte el batido viral de Hailey Bieber en casa: nos lo enseña Carlota Marañón

Hailey Bieber vuelve a marcar tendencia, y no solo eso, sino que ha creado algo con lo que muchas personas ya no pueden vivir sin ello. Se trata de un batido, sí, pero no de uno cualquiera. El que ella presenta es el mejor para tu piel.

Se llama Strawberry glaze skin smoothie, lo que se traduce como Batido de glaseado de fresa para la piel. Una bebida con muchas propiedades y vitaminas que hacen que tu piel se vea muy hidratada, brillante y elástica.

El batido ha causado tanta impresión que ya son muchas las personas que, por redes sociales, están recreándolo. Este es el caso de Carlota Marañón, quien afirmando que es su batido favorito, ha compartido la receta por TikTok.

Ingredientes que necesitas

Estos son todos los ingredientes que necesitas para hacer este batido de fresa tan rico. Algunos de los ingredientes los encontrarás en el herbolario de tu barrio, puesto que no los venden en los supermercados.

Fresas: la influencer utiliza fresas congeladas, pero puedes usar naturales si lo prefieres.

Un plátano

Leche de almendras: ayuda en la regeneración de tejidos y en el mantenimiento de una buena salud muscular.

Un aguacate: aunque parezca raro poner este ingrediente en un batido, tiene propiedades minerales y muchas vitaminas.

Dátiles

Aroma de vainilla

Sirope de arce

Colágeno en polvo: mantiene unidos los tejidos, aportando hidratación y elasticidad.

Gel de musgo de mar: ayuda a limpiar tu cuerpo y fortalece el cabello y las uñas.

Ácido hialurónico líquido: Aunque el original lo lleve, Carlota no lo ha encontrado en ninguna tienda, así que ha prescindido de ello para su receta.

Hielo

Paso a paso

Primeramente, se tiene que hacer el glaseado de fresa. Para ello, debes seguir estos tres sencillos pasos:

1. Cocina las fresas: cuece media taza de fresas en una olla pequeña a fuego medio-bajo.

2. Añade el jarabe de arce: agrega, a ojo, este edulcorante natural.

3. Cuando se hayan fundido los dos ingredientes, tritura la mezcla hasta que quede una especie de mermelada.

Mermelada de fresa | Freepik

Ahora sí, una vez hecho el glaseado, vamos a por el batido en sí mismo, lo que realmente es el cuerpo de la bebida. Para ello, deberás seguir estas instrucciones:

1. En un recipiente apto para luego usar la batidora, añadiremos los ingredientes.

2. Primero pon todos los sólidos en estas cantidades: medio plátano, un tercio de aguacate, una taza de fresas y dos dátiles.

3. Ahora es el turno de la leche, incorpora media taza de leche de almendras.

4. Y, a continuación, echaremos todos los complementos vitamínicos y minerales: el colágeno en polvo y una cucharada de musgo de mar. En caso de tener ácido hialurónico líquido, es en este paso cuando lo tienes que añadir.

5. Lo último que tienes que añadir es el hielo, al gusto, según te guste más o menos consistente y frío.

6. Para terminar, solo te queda batirlo todo hasta que quede la textura de batido: ni muy líquido ni muy espeso. Pero, sobre todo, sin ningún tropezón sin batir.

Carlota Marañón con el batido de Hailey Bieber | Instagram, @carlomaranon

El paso favorito de la influencer

Una vez con las dos partes del batido hechas, llega la parte favorita de Carlota Marañón: ponerlo en un vaso y decorarlo igual que Hailey Bieber. Aunque a ella le falta la crema de coco, que no ha encontrado en ningún supermercado.

Entonces, con el glaseado, formas una base e impregnas un poco las paredes del vaso, a modo decorativo. Después, añades el cuerpo del batido y ya solo te queda disfrutar del mejor batido que jamás ha probado Carlota Marañón.

Carlota Marañón con el batido de Hailey Bieber | Instagram, @carlomaranon

Aunque es un batido con muchos pasos y, sobre todo, ingredientes complicados de encontrar en el supermercado, la influencer afirma que "no es difícil", lo único que sí "un poco aparatoso".