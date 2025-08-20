Cómo evitar que la miel se cristalice: solo necesitas una zanahoria

La miel es un endulzante natural que tiende a cristalizarse debido a su composición alta en azúcares. Con el tiempo, la glucosa se separa del agua y forma cristales, haciendo que la miel se vuelva más densa y granulada al paladar.

En estos factores también influye la temperatura a la que se preserva. El frío favorece su solidificación, por lo que no se recomienda guardarla en un lugar refrigerado. Debes mantenerla en un espacio oscuro y seco. Además, almacenarla adecuadamente hace que mantenga sus propiedades nutricionales por más tiempo.

Miel de abeja | Pexels

Aunque esto sea menos habitual, la presencia de partículas de polen también actúa como cristalizante, pero para que no tengas este problema y se te haga fácil de manejar, ¡agarra tu bote de miel y una zanahoria cruda que te lo contamos!

Si tu miel está actualmente en un recipiente de plástico, tendrás que transferirla a un tarro de vidrio para que mantenga la humedad. Después, has de introducir una zanahoria limpia y seca a la que no es necesario que quites la piel. Por último, cierra bien el frasco para evitar que entre aire.

¡Y ya está! Ya no tendrás que preocuparte por intentar derretir la miel. Este sencillo paso te permitirá disfrutar de su delicioso sabor sin dañar sus enzimas y antioxidantes.