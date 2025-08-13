¿Cansada siempre de llevar las mismas marcas? Melyssa Pinto nos descubre firmas nuevas para looks diferentes

Aunque en las últimas semanas su nombre suene por su relación con Mario Casas, Melyssa Pinto lleva tiempo siendo un referente de estilo en Instagram. Entre sus más de un millón de seguidoras, se ha ganado fama de descubrir marcas y prendas que acaban en nuestras listas de deseos.

Si estás cansada de vestir siempre las mismas marcas, toma nota de las recomendaciones de Melyssa: tu estilo no volverá a ser aburrido y conseguirás ser la más chic allá donde vayas.

Rat and Boa

Su última recomendación llega con acento británico y una prenda que tiene todas las papeletas para convertirse en "el vestido del verano". La creadora catalana se ha enamorado de un diseño de Rat and Boa, firma que define como "la que tiene los vestidos más bonitos que he visto en el planeta".

El modelo, llamado Antonella, está confeccionado en viscosa de lujo. Su estampado mezcla atrevidos motivos florales abstractos con un toque tie-dye en tonos intensos que, como confiesa Melyssa, "le flipa". Con su piel bronceada, el contraste es aún más espectacular.

La silueta es ceñida, llega hasta rozar el suelo, luce espalda descubierta, cuello halter y un escote pronunciado. La propia marca lo describe como un vestido "para ponerte al caer la noche cuando realmente quieras causar sensación".

No es un vestido low cost: cuesta 290 euros. Pero Melyssa lo tiene claro: "Los vestidos son algo caros, pero considero que valen la pena porque son preciosos y la calidad es muy buena".

Tory Burch

Otra marca que nos ha descubierto recientemente es Tory Burch, una firma de moda estadounidense prêt-à-porter, bolsos, zapatos, accesorios, joyas, artículos para el hogar y productos de belleza de lujo, que ofrece piezas atemporales y mantiene un firme compromiso con el empoderamiento femenino.

Y como las mujeres empoderadas pisan fuerte, Melyssa eligió de esta marca las sandalias Miller en color amarillo. Su precio original es de 260 euros, aunque ella las compró más baratas en Las Rozas Village.

Lo más curioso es que conoció la firma gracias a la serie Gossip Girl.

Volz

En cuestión de bikinis, Melyssa lo tiene claro: Volz. Desde hace dos años, la marca portuguesa es su favorita para ropa de baño, y no es difícil entender por qué. El modelo que ha elegido este verano es rojo pasión, con parte superior tipo bandeau y una flor decorativa en el centro. Su precio es de 96 euros.

Con origen en Lisboa, la firma apuesta por trajes de baño de alta calidad y diseños que combinan comodidad, funcionalidad y estilo, todo con un enfoque hacia la sostenibilidad.

Etoile Luxe

Otra recomendación con sello británico es Etoile Luxe, una marca que destaca por sus conjuntos veraniegos. Melyssa se ha rendido a uno metalizado, ideal para citas especiales en vacaciones. "Enamorada de este set", confiesa.

El conjunto está formado por un minishort y un top halter con espalda descubierta, y cuesta 94,95 euros. Más allá de su diseño, su valor está en que es hecho a mano.

Post Melyssa Pinto | Instagram

Si quieres descubrir más firmas nuevas, no dudes en explorar el perfil de Instagram de Melyssa Pinto: todas son ideales.