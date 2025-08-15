Ana Mena y Óscar Casas comparten su álbum privado de sus vacaciones en El Salvador: sus imágenes más románticas

Ana Mena y Óscar Casas han disfrutado unos días de vacaciones en El Salvador, y han querido compartir parte de esa experiencia con sus seguidores a través de Instagram.

En las imágenes que la cantante malagueña ha publicado, se les puede ver juntos y sonrientes, rodeados de la familia Casas y disfrutando de divertidas actividades en la naturaleza, rutas en quad, atardeceres en la playa y momentos de relax frente al mar.

La pareja no ha escatimado en mostrar la complicidad y el cariño que les une, publicando fotos donde aparecen cubiertos de barro tras una excursión en quad, surcando las olas en moto de agua y compartiendo cócteles y bailes bajo el cálido sol salvadoreño.

Para Ana, este viaje supone su integración definitiva en el entorno familiar de Óscar, tal y como demuestra la naturalidad con la que han compartido estas fotografías.

A pesar de que Melyssa Pinto también se encontraba en este viaje familiar debido a su relación con Mario Casas, la influencer ha preferido mantener un perfil bajo.

Aunque ha dejado claro en Instagram que estaba en El Salvador, evitando así pasar desapercibida por completo, la joven sigue apostando por la discreción para proteger el inicio de su romance con el actor.