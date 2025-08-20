Rocío, la hermana de Vicky Martín Berrocal, cumple 43 años: su dura infancia, su soltería y su pasión por la moda

Hace unos meses que la familia Berrocal está triunfando en el mundo de las redes sociales. Y es que desde la emisión del reality documental Las Berrocal, las cuatro protagonistas, la abuela Victoria, sus dos hijas Vicky y Rocío, y la nieta Alba, hija de la diseñadora, se han convertido en iconos del país.

Del clan destaca, sobre todo, la diseñadora de moda, Vicky. Es la más conocida gracias a su trabajo en el mundo del estilismo y a su desarrollo como personaje público en las redes sociales, contando con un pódcast en el que hace entrevistas.

Victotria Matín Serrano, Vicky Martín Berrocal, Rocía Martín Berrocal y Alba Díaz Martín | Gtres

Pero a quien hemos podido descubrir en este maravilloso documental es a la hermana menor de Vicky, Rocío, quien hoy, día 20 de agosto, cumple 43 años. Ella es una auténtica joya de la familia con mucha historia que contar.

La noche de su cumpleaños

No existía ninguna duda de que la primera felicitación de cumpleaños iba a ser la de su querida hermana Vicky. Ya ha quedado demostrado en el documental que su relación va mucho más allá de ser familia: son amigas, la mitad de la otra e imprescindibles en su día a día.

Felicitación de Vicky Martín Berrocal | Instagram, @vickymartinberrocal

Además, Vicky nos ha compartido a través de sus redes sociales la celebración de los 43 años de su hermana Rocío. Después de una cena en familia y muy buena compañía, la hermana menor sopló la vela que dio inicio a su nuevo año, que seguro que estará lleno de éxitos y oportunidades.

Rocío Martín Berrocal soplando la vela de su 43 cumpleaños | Instagram, @vickymartinberrocal

Pero la gran sorpresa fue cuando recibió el regalo: un cuadro del artista Domingo Zapata. Un regalo que su hermana le ha hecho con mucho cariño, puesto que "siempre soñó con tener un cuadro de él", ha compartido Vicky en su Instagram.

Rocío Martín Berrocal con Domingo Zapata | Instagram, @vickymartinberrocal

Su faceta en redes sociales

Rocío ha sido un poco más tímida que su hermana por redes sociales, pero gracias al documental, se ha abierto más a su comunidad de casi 100 mil seguidores. Gracias al impulso de su familia, Rocío comparte fotos y vídeos suyos relacionados, sobre todo, con el mundo de la moda.

Y es que hace ya un tiempo que trabajó como estilista de moda en la revista Cool Magazine, lo que le permitió dar el gran salto y trabajar para la revista ELLE. Pero ahora ya hace más de un año que decidió sacar su propia firma de moda.

La marca se llama Vanseray y, a diferencia de su hermana, las colecciones son de vestidos de invitada. Una opción sencilla pero ideal que le ha permitido abrir las puertas al mundo del diseño.

Su vida amorosa

Rocío ha tenido una vida repleta del amor de su familia, pero no ha tenido muchas parejas. Hay poca información sobre ello, pero sí que se hizo pública su relación con el cantante flamenco Nani Cortés.

A pesar de que estuvieron unos cuantos años juntos, en verano del 2014 salió a la luz el romance entre el cantante y la actriz Hiba Abouk, lo que puso punto y final a la relación de Rocío con Cortés.

La menor de las Berrocal no tiene hijos y, por ahora, tampoco parece que tenga pareja. Pero, para ella, lo más importante es su familia: su madre, su hermana y su sobrina. Junto a ellas y sus bonitas amistades, no necesita más.

Rocío Martín Berrocal | Gtres

Una infancia muy dura

Aunque para Vicky fue complicado convencer a su hermana, finalmente Rocío accedió a ir como invitada al pódcast A solas con.... Un episodio en el cual la hermana pequeña se abre en canal y nos cuenta muchas cosas.

Aunque la que más ha llamado la atención es su infancia, una temática que introduce con una bonita reflexión: "La gente no lo entenderá, porque verán que hemos tenido una vida muy bonita, pero da igual el dinero y muchísimas cosas. Hay mucha gente con mucho de todo y no tiene nada. Y no son felices. Eso es una pena".

Y es que las hermanas, junto a su madre, tuvieron unos inicios muy complicados. Su padre, José Luis Martín Berrocal, ganadero y empresario, tenía dos familias: una en Madrid y la otra en Huelva, esta segunda eran ellas.

Tras muchos años, las hermanas se enteraron de la situación, algo que las dejó sin palabras. Aun así, su padre las quería mucho y, tras su muerte en 2008, la herencia fue destinada a sus 5 hijos. A los tres hermanos que no conocemos los tuvo con su exmujer, Marisa.

Vicky Martín Berrocal y Rocío Martín Berrocal | Gtres

A pesar de que fue una gran sorpresa para todos los hijos, actualmente no tienen una relación que vaya más allá de la formalidad. Es decir, no tienen trato de hermanos ni quedan a menudo para ponerse al día de sus vidas.

Además de esta situación, Rocío confiesa que tuvo una infancia muy solitaria: "Mi madre era una enamorada de mi padre, y papá era papá. Con 12 años yo estaba en Huelva, ella se fue con papá y me llevaron a una finca en Linares. Viví cuatro años con los guardeses de la finca, que son como mi familia".

Vicky Martín Berrocal y Rocío Martín Berrocal en la Feria de Abril de 2006 | Gtres

Justo coincidió cuando su hermana Vicky estaba estudiando en Suiza, "no tenía más nadie", expresaba Rocío. "Yo estuve cuatro años en esa finca y me unía a los guardeses. Tenían 4 hijos y yo fui la quinta. Dormía con ellos, vivía con ellos... me dieron muchos valores y mucho de todo", explica.

Echando la vista atrás, Rocío reflexiona que hubiera sido una niña más feliz si hubiera habido alguien en casa: "Ellos no estaban, tú tampoco y tuve que arañar para arriba para sobrevivir. Lo hice, estoy orgullosa de mí".