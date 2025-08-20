Más allá de la carbonara: tres salsas parecidas e igual de buenas para tus platos de pasta

La salsa carbonara, junto con la boloñesa y el pesto, es una de las más famosas y una de las que más se utilizan para acompañar la pasta. Huevo, queso, guanciale y pimienta son los ingredientes necesarios para prepararla. Lo de añadir la nata, como se hace en muchos países fuera de Italia, provoca una fuerte controversia y muchas personas creen que es un sacrilegio.

Espagueti a la carbonara | Freepik

Más allá de la carbonara, existen otras salsas que se podrían considerar sus hermanas, ya que se parecen mucho y son igual de buenas. Para darles un reconocimiento a estas salsas más olvidadas, Sabi, cocinero napolitano, ha publicado en su cuenta de TikTok @cookinconelsabi un vídeo en el que explica cuáles son y cómo prepararlas. Si un día te levantas con ganas de innovar y probar algo nuevo, toma nota porque aquí van las recetas.

Cacio e pepe

Sabi la define como "la minimalista, pero con mucho carácter". Solo necesitas dos ingredientes: queso y pimienta negra.

En primer lugar, cuece la pasta. Mientras tanto, ve rallando el queso y ponlo en un bol con un poco de pimienta negra molida. Cuando la esté la pasta hecha, coge un poco del agua de cocción, añádela al bol y mezcla hasta que todo quede integrado.

Por otro lado, en una sartén, tuesta un poco de pimienta negra y, al cabo de unos segundos, saltea la pasta ya cocinada.

A continuación, con el fuego apagado (¡detalle importante!), añade la mezcla y remueve un buen rato para que "el almidón de la pasta haga su trabajo".

Gricia

"La discreta. Silenciosa, pero intensa. Sin huevo, sin tomate… solo sabor puro y directo", dice Sabi. La única diferencia con la anterior es que lleva, además, guanciale.

Para preparar la salsa gricia, corta el guanciale en dados, échalo a una sartén y deja que sude sin nada de grasa. Cuando veas que está crujiente y retíralo.

Parte de la grasa que ha quedado (la otra, resérvala para después), añádela a la mezcla de queso y pimienta (la misma que la de la salsa cacio e pepe) y remueve.

Ahora, saltea la pasta cocinada con el resto de la grasa que ha sobrado y, luego, con el fuego apagado, incorpora la crema y el guanciale. Mézclalo todo bien y listo.

Amatriciana

Si a la gricia le añades huevo, obtendrás la carbonara, así que vamos a ver cómo se prepara la tercera hermana: la amatriciana. De ella, Sabi dice que es "la pasional, roja, picante, con ganas de pelea".

Para elaborarla, a los ingredientes de la salsa gricia le vas a añadir salsa de tomate. En una sartén, pon trozos de guanciale, su grasa y el tomate. Mezcla y déjalo unos 10 minutos. Transcurrido este tiempo, echa la pasta a la sartén, remueve y añade queso pecorino.

Bonus track: carbonara

Para terminar este repaso de salsas, vamos a fijarnos en un detalle que dice Sabi en su vídeo. A la hora de preparar la carbonara, a la mezcla de la salsa gricia hay que ponerle solo las yemas de los huevos, las claras no.