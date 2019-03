Picantones con patatas asadas

Ingredientes (4p.): Consejo: Cuanto más joven es el picantón, menos grasa tiene.

4 picantones

4 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

8 cebolletas

4 patatas

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

orégano

tomillo

perejil

Elaboración:

Riega la placa del horno con un buen chorro de aceite. Corta las cebolletas en juliana gruesa y cubre la bandeja. Sazona. Maja los dientes de ajo con una pizca de sal y otra de pimienta. Agrega al mortero un buen chorro de aceite de oliva y el vino blanco. Unta los picantones y colócalos encima de las cebolletas. Hornéalos a 190º C durante 45 minutos. Pon en un bol, una pizca de sal, 1 cucharadita de pimienta negra molida, otra de tomillo molido y otra de orégano. Mezcla bien. Vierte un chorrito de aceite sobre la placa de horno y extiéndelo con un pincel. Espolvorea con la mezcla de sal, pimienta, tomillo y orégano. Lava y corta las patatas por la mitad, hazles unos cortes superficiales en forma de cruz en la parte que no tienen piel y colócalas sobre la placa. Rocía con aceite y hornea 190º C durante 45 minutos. Sirve los picantotes con las patatas y las cebolletas. Rocía con el jugo que ha soltado la bandeja de horno. Espolvorea con perejil picado.