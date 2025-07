¿Quién es Aldara Falcó? La hermana más desconocida de Tamara Falcó que estudiará en Harvard a los 27 años

No la vemos en photocalls, ni en alfombras rojas, ni tampoco en platós de televisión, pero lo suyo es igual de impresionante. Aldara Falcó, la hermana más discreta de Tamara Falcó, ha sido admitida en la Universidad de Harvard para cursar un máster a partir del próximo curso. Una noticia que la sitúa en el foco mediático por méritos propios y que pone de relieve la otra cara del apellido Falcó: la del compromiso con la educación, la excelencia y la transformación social.

Formación en Europa y un expediente brillante

Aldara tiene 27 años y, aunque su vida se ha mantenido al margen del foco público, su trayectoria no ha pasado desapercibida en el ámbito académico. Según recoge su perfil en LinkedIn —y reafirma la revista ¡HOLA!—, se formó en distintos centros educativos europeos: el colegio Virgen de la Encina (España), École des Roches (Francia), All Hallows School (Inglaterra) y School of Vienna (Austria). Su rendimiento fue tan sobresaliente que recibió una mención honorífica por parte de la Comunidad de Madrid por sus resultados en la ESO y completó el bachillerato con honores.

Entre 2017 y 2021, cursó dos carreras en la Universidad de Viena: Matemáticas y Filosofía, esta última también con honores. Tras obtener su máster en Formación del Profesorado en la UNED, Aldara comenzó a ejercer como docente y orientadora en distintos programas de liderazgo educativo.

Profesora, asesora y activista

Su vocación docente la llevó a enseñar Matemáticas en centros como el Padre Piquer de Madrid y, más recientemente, a mudarse a Brasil. Desde principios de año vive en Río de Janeiro, donde ha trabajado como asesora didáctica en escuelas públicas. Su labor consiste en formar a otros docentes para implementar el método Innovamat, una propuesta que busca enseñar Matemáticas de forma no tradicional y más inclusiva.

Además, colabora activamente con Teach For All, una red global que promueve una educación de calidad sin importar el origen del alumnado y que impulsa el liderazgo educativo en entornos vulnerables. Habla siete idiomas —castellano, catalán, francés, portugués, italiano, alemán e inglés— y antes de los 18 ya trabajaba como voluntaria enseñando a niños en situación de riesgo.

En su carta de presentación profesional se define así: "Apasionada por las políticas educativas, el análisis de datos y su poder para generar transformación social (...). Mi propósito es claro: construir una cultura educativa informada por datos, sensible al contexto y comprometida con la justicia social".

La más joven del clan Falcó

Aldara es la benjamina de los cinco hijos que tuvo el fallecido marqués de Griñón, Carlos Falcó. Es fruto de su tercer matrimonio con Fátima de la Cierva, con quien también tuvo a Duarte, su hermano menor. Por parte de padre, Aldara tiene tres hermanos más conocidos: Manuel, Xandra y Tamara Falcó.

Xandrá Falcó, el día de Navidad | Gtres

Carlos Falcó y Fátima se casaron en 1993 y se separaron en 2011. Tras la ruptura, Aldara y Duarte vivieron principalmente con su madre, aunque pasaban largas temporadas junto a su padre en la finca familiar de Malpica de Tajo, en Toledo.

A pesar de haber crecido como hija de un marqués, Aldara ha luchado por crecer en su propio camino y siendo fiel a sus ideales. Próxima parada, Massachusetts.