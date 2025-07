Empieza el rodaje de la serie de Harry Potter y vemos por primera vez al actor caracterizado

La nueva serie de Harry Potterha comenzado su rodaje, según informó en un comunicado HBO Max, que reveló la primera imagen de Dominic McLaughlin caracterizado como el joven mago.

Las grabaciones comenzaron en los estudios Warner Bros. de Leavesden, Reino Unido, y de acuerdo con el escrito está confirmado que la serie se estrenará por la plataforma de "streaming" en 2027.

La fotografía revelada muestra a McLaughlin sonriendo, portando sus características gafas redondas y el uniforme escolar de Hogwarts mientras sostiene una claqueta que anuncia la primera escena del episodio 101, dirigida por Mark Mylod (Succession, The Last Of Us).

Primera foto oficial de Dominic McLaughlin como Harry Potter en el inicio del rodaje de la serie | HBO Max

La plataforma también anunció a nuevos actores del elenco, como Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson en el papel de Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

Además del ya anunciado protagonista, en mayo la producción confirmó a Arabella Stanton como Hermione Granger y a Alastair Stout como Ron Weasley.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, los nuevos protagonistas de Harry Potter. | HBO Max

El reparto también incluye a figuras como John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu interpretando a Severus Snape y Nick Frost en el rol del entrañable Rubeus Hagrid.

La serie promete ser "una fiel adaptación" de los libros de Harry Potter, con J.K. Rowling, creadora de la franquicia, como productora ejecutiva.

Está previsto que cada temporada esté basada en una de las entregas de la saga, con la intención de extender la producción a lo largo de una década.

Rowling escribió siete libros de Harry Potter de los que se han vendido más de 600 millones de ejemplares, mientras que las ocho películas recaudaron 6.822 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.