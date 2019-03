Costilla asada con patatas y alcachofas salteada

Ingredientes (4p.): Consejo: A la hora de laminar las patatas es importante que queden unidas por uno de los lados (como si fuera un acordeón). Para ayudarte colócalas sobre un platillo estrecho de manera que éste sirva de tope.

1.200 g de costilla de ternera

4 patatas

4 alcachofas

3 dientes de ajo

200 ml de vino blanco

aceite de oliva virgen extra

sal Maldon

granos de pimienta

perejil



Elaboración:

Maja 3 dientes de ajo con unos granos de pimienta, y un poco de sal, agrega el vino y 3 cucharadas de aceite. Mezcla bien. Coloca la carne en la bandeja de horno, riégala con el majado y ásala a 180º C durante 90 minutos. Lava las patatas, córtalas en láminas sin llegar hasta abajo de manera que no se separen las láminas. Ponlas a remojo para que suelten la fécula. Escúrrelas y colócalas sobre un recipiente apto para el horno. Riégalas con un chorrito de aceite y hornéalas a 180º C durante 40 minutos. Pela las alcachofas y córtalas en lonchas finas. Saltéalas a fuego fuerte en una sartén con un chorrito de aceite. Escúrrelas sobre un plato forrado con papel absorbente de cocina. Sirve la carne con las patatas y las alcachofas. Mezcla los jugos que han soltado las placas de horno con perejil picado y riégalos. Sazona todo con las escamas de sal.