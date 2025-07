El camionero que grabó el accidente de Diogo Jota y André Silva: "No iban con exceso de velocidad"

A la espera del informe final de la Guardia Civil sobre el accidente de tráfico en el que perdieron la vidaDiogo Jota y su hermano André Silva en la en la autovía Rías Bajas (A52), en la provincia de Zamora, el diario portugués Correio da Manha ha hablado con José Aleixo Duarte, el camionero que grabó el accidente mortal en el kilómetro 65,300 de la Autovía Rías Bajas (A-52), en sentido Benavente.

El pasado martes trascendió que el informe preliminar Tráfico sostiene "un posible exceso de velocidad" del Lamborghini en el que viajaban como desencadenante de la salida de la vía. Pero esa versión no le cuadra al camionero portugués que pasó por el lugar del accidente justo después de que el vehículo se saliera de la vía y acabara envuelto en llamas en la mediana.

"Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia", señala José Aleixo Duarte al medio Correio da Manha.

"Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos"

Este camionero portugués sostiene que el vehículo en el que viajaban Diogo Jota y su hermano le pasaron cinco minutos antes del trágico accidente y que no iban por encima de la velocidad permitida.

"La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera es y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos. Es una carretera que no vale nada, es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión", sostiene este camionero portugués.

José Aleixo Duarte también aseguró que otro condcutor presenció el derrape del Lamborghini Huracán en la A-52 y asegura que él intentó extinguir las llamas del coche, pero ya no fue posible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com