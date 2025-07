Última hora crisis PSOE | Sánchez logra oxígeno entre sus socios, que le exigen acabar con la corrupción

Pedro Sánchez resiste, pide perdón por los casos de corrupción cercanos a su partido y mira a 2027 como el fin de la legislatura.

Los socios no se atreven a fijar a tan largo plazo su apoyo y no le dan al presidente un cheque en blanco, sino que de momento han propiciado una prórroga y están a la expectativa de que se cumplan las medidas y no surjan más dirigentes socialistas implicados en los casos.