Receta de bocaditos de chocolate y Nocilla blanca... ¡sin horno!

No, no hace falta ser un experto en repostería y pasarse horas amasando para lograr un bocado dulce de categoría. No es necesario poner la cocina hecha un Cristo y embadurnarse de harina, pelearse con el horno y utilizar ingredientes rocambolescos. De hecho, probablemente ya tengas en tu casa los ingredientes necesarios para prepararte esta delicia, de manera que ni siquiera tendrás que bajar al súper.

Así pues, si te gusta el chocolate y tienes en casa un microondas, ¡ya puedes ponerte manos a la obra! Estos bocaditos de chocolate negro y Nutella son un festín para los golosos, un auténtico placer dulce que alegrará una merienda, un desayuno o un postre. ¿Te animas a prepararlo?