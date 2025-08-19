El impactante cambio físico de Amador Mohedano tras haber estado ingresado genera gran preocupación

El pasado 23 de julio salía a la luz que Amador Mohedano llevaba cinco días ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera a causa de problemas intestinales. Horas después de hacerse público su delicado estado de salud, y tras la realización de las pruebas médicas pertinentes, el hermano de Rocío Jurado recibía el alta visiblemente deteriorado y con dificultades para caminar, y con una sonrisa débil reconocía sus ganas de llegar a casa para proseguir con su recuperación, apuntando que detrás de su hospitalización estaba un chequeo exhaustivo, que llevaba varios meses postergando, por un fuerte dolor abdominal.

Rosario Mohedano, Amador y Ortega Cano | Gtres

Desde entonces no habíamos vuelto a ver al exmarido de Rosa Benito, que ha reaparecido en varias imágenes compartidas en redes sociales por su hija Rosario Mohedano, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Chipiona con su marido Andrés y sus tres hijos, y ha querido presumir de su unión familiar.

La imagen familiar que ha publicado Rosario Mohedano | Instagram

Sin embargo, el efecto no ha sido el deseado, ya que en las dos instantáneas publicadas en Instagram por la artista, en una de ellas Amador no lleva camiseta, ha llamado la atención el impactante deterioro físico del tío de Rocío Carrasco, de 71 años, que ha sufrido una llamativa pérdida de peso en el último mes.

La preocupante imagen de Amador Mohedano | Instagram

Unas imágenes que reflejan que parece que Amador no está atravesando por uno de sus mejores momentos.