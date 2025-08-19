SU HIJA ROSARIO PUBLICA UNAS FOTOS
El impactante cambio físico de Amador Mohedano tras haber estado ingresado genera gran preocupación
Amador Mohedano ha dejado a muchos impactados con el cambio físico que ha sufrido. Después de haber estado unos días ingresado y haber recibido el alta, el hermano de Rocío Jurado se encuentra con su hija, Rosario Mohedano, quien ha publicado unas fotos de su padre, las cuales han generado una gran preocupación.
El pasado 23 de julio salía a la luz que Amador Mohedano llevaba cinco días ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera a causa de problemas intestinales. Horas después de hacerse público su delicado estado de salud, y tras la realización de las pruebas médicas pertinentes, el hermano de Rocío Jurado recibía el alta visiblemente deteriorado y con dificultades para caminar, y con una sonrisa débil reconocía sus ganas de llegar a casa para proseguir con su recuperación, apuntando que detrás de su hospitalización estaba un chequeo exhaustivo, que llevaba varios meses postergando, por un fuerte dolor abdominal.
Desde entonces no habíamos vuelto a ver al exmarido de Rosa Benito, que ha reaparecido en varias imágenes compartidas en redes sociales por su hija Rosario Mohedano, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Chipiona con su marido Andrés y sus tres hijos, y ha querido presumir de su unión familiar.
Sin embargo, el efecto no ha sido el deseado, ya que en las dos instantáneas publicadas en Instagram por la artista, en una de ellas Amador no lleva camiseta, ha llamado la atención el impactante deterioro físico del tío de Rocío Carrasco, de 71 años, que ha sufrido una llamativa pérdida de peso en el último mes.
Unas imágenes que reflejan que parece que Amador no está atravesando por uno de sus mejores momentos.
