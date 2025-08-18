Isa Pantoja se sincera sobre su duro posparto: "El cansancio, las lágrimas... todo me sobrepasó"

Cairo, nacido el pasado 22 de junio, es el primer bebé en común de Isa Pantoja y Asraf Beno. El segundo hijo para Isa, que se convirtió en madre por primera vez con tan solo 18 años. Su hijo Alberto, de 11 años, fruto de su anterior relación con Alberto Isla, está siendo un gran apoyo para la pareja en esta nueva etapa familiar.

Isa Pantoja y Asraf Beno saliendo del hospital | Gtres

Isa, que ha estado compartiendo por redes todo el proceso de su embarazo, ahora también habla de su posparto. Y es que aunque ha asegurado que se preparó mucho para el parto, no lo hizo para el postparto. Una etapa que está siendo muy dura para la hija de Isabel Pantoja, no obstante, parece que ya lo está superando: "Soñaba con el día en que todo se sintiera bien otra vez, y ese día llegó".

En el reel de Instagram, combina imágenes de alegría, pero también de llanto. Todo un viaje de emociones, desde que descubrió que estaba embarazada. Comienza enseñando el test de embarazo y fundiéndose en un abrazo junto a Asraf, celebrando la noticia, pasando por ecografías, el crecimiento de su tripita y finalmente el parto...

La gran sensibilidad de Isa y su concepto de la maternidad han calado en sus seguidores, demostrando que se puede ser un ejemplo de fortaleza a pesar de enseñar abiertamente su lado más vulnerable.