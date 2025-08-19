Carmen Flores cumple 89 años: así es la vida actual de la hermana de Lola Flores

La familia Flores es una de las estirpes más reconocidas e importantes de nuestro país. Su arte nos ha regalado grandes piezas musicales y cinematográficas, aparte de una larga herencia de hijos y nietos que se dedican a lo mismo.

Pero hoy, todo el protagonismo se lo lleva Carmen Flores, la hermana menor de Lola Flores. La también cantante e intérprete cumplió ayer, día 18 de agosto, 89 años. Unos años llenos de experiencia, amor, arte y mucha pasión.

Carmen Flores | Gtres

Aunque ya hace un tiempo que la menor de los tres hermanos se retiró de la música, ella sigue muy activa en su día a día. Así pues, esta es la vida de Carmen Flores.

La emotiva felicitación de Lolita Flores

La sobrina de Carmen Flores e hija de La Faraona, ha publicado hoy en su Instagram una felicitación muy especial para celebrar los 89 años de su tía. Con dos fotografías de la cumpleañera, nos deja entrever que hubo una pequeña celebración familiar.

Lolita Flores le dedica unas palabras preciosas: "Mi tía Carmen cumplió ayer 89 años, una mujer trabajadora, luchadora y una artista muy grande". Además, hemos podido descubrir que la llama "tata", porque así es como la llamaba su hermana, la madre de Lolita, con mucho cariño.

Una vida más tranquila

A pesar de que siga haciendo planes y la sigamos viendo por las calles, la artista Carmen Flores se retiró de la música y de los escenarios en 2019. Ahora ella reside en Valencia, desaparecida del foco mediático y en un sitio donde realmente puede descansar.

Carmen Flores | Gtres

Para lo único que hemos visto a Carmen públicamente es, de forma muy ocasional, cuando hay eventos familiares o bien algún programa televisivo dedicado a su hermana Lola Flores y al legado familiar. Ella, amante de su gran familia, está encantada con sus once nietos y seis bisnietos siempre cerca.

Está fresca como una rosa

Una de las últimas apariciones públicas donde hemos podido ver a Carmen ha sido en la boda de su nieta Patricia, hija de su hijo Quique Sánchez Flores, exfutbolista del Valencia C.F. y el Real Madrid, entre otros equipos.

Su nieta Paty, la novia, relató en una entrevista para la revista ¡HOLA! que su abuela "está como una flor". Añade que lo de su abuela "es de otro mundo", ya que "si la ves en un evento lleva tacones, con 88 años".

Carmen Flores, junto a su sobrina Lolita Flores, en la boda de su nieta | Gtres

La propia Carmen explicaba: "Me mantengo muy bien, pero ya son muchos años. Me encuentro cansada, lógicamente, pero estoy bien". Ella siempre muy agradecida, expresaba: "Gracias a Dios, me conservo bien, como bien y duermo bien, que es lo importante".

Un pequeño repaso de su historia

Nacida en Jerez de la Frontera, en Cádiz, Carmen demostró desde que era muy pequeña un gran talento por la música y el baile. A sus 14 años, gracias a su hermana Lola, que ya era un fenómeno musical en el país, la pequeña de las hermanas empezó su larga trayectoria.

Desde entonces, acompañó a su hermana mayor a todas las giras hasta que se convirtió en una artista por ella misma. Pero fue en 1959 cuando decidió dejar su profesión, puesto que se casó con el futbolista Isidro Sánchez y se dedicó, a tiempo completo, a sus 4 hijos: María del Carmen, Paloma, Isidro y Quique Sánchez Flores.

Carmen Flores en 1960 | Gtres

Pero todo cambió cuando se separó de su marido en 1971 y se vio obligada a retomar su carrera profesional para ofrecerles las mejores oportunidades a sus hijos. Aunque el regreso fue por necesidad, el amor profundo por la música y la actuación nunca desapareció.

Con ello, lo dio todo en los escenarios, tanto en España como en América Latina, donde la también la quieren mucho. Aunque anunció su retirada el año 2009, no dejó los escenarios hasta 10 años después, en 2019. Ahora, retirada de este mundo artístico, descansa en Valencia, dejando un gran legado que nunca caerá en el olvido.