Carlos Moyá y Carolina Cerezuela visitan a Jaume Anglada en el hospital: el cantante lleva más de 10 días ingresado

En la madrugada del pasado 8 de agosto, Jaume Anglada sufría un grave accidente de tráfico. El conocido cantautor mallorquín era arrollado mientras circulaba con su motocicleta por el centro de Palma de Mallorca.

Jaume Anglada está "más estable" aunque continúa "grave" y permanecerá en la UCI, según el último parte médico | EUROPAPRESS

Un terrible accidente por el que se temió por la vida del artista, como consecuencia de las graves lesiones. El cantante se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca. Y aunque su estado generó muchísima preocupación, los últimos partes médicos son optimistas. Tal y como ha informado el hospital, donde permanece ingresado desde hace diez días, Jaume ha experimentado una "sensible mejoría en estos últimos días y se encuentra mucho más estable", pero "seguirá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)" hasta confirmar evolución favorable.

Un artista muy querido y con grandes amistades, como la que mantiene desde hace años con el rey Felipe VI. También es muy amigo del famoso tenista Carlos Moyá y su mujer, la actriz Carolina Cerezuela. El famoso matrimonio ha sido captado este lunes por las cámaras de Gtres entrando en el hospital para visitar al cantante.

El rey Felipe VI y la reina Letizia en un concierto de Jaume Anglada | Gtres

Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, en el hospital | Gtres

A su salida, el famoso extenista era grabado y las imágenes reflejan lo complicada que es la situación.