Refresca tu menú de verano con 5 cremas frías caseras, originales y coloridas

Con el calor del verano apetece entre poco y nada estar en la cocina preparando según qué platos. A esto hay que sumarle que disminuye el apetito y, por eso, el cuerpo pide cosas ligeras, frescas y fáciles de digerir. Las reinas son las ensaladas, con un montón de combinaciones posibles, aunque también hay otras opciones como, por ejemplo, las cremas frías, ideales para estos días y llenas de sabor y textura. Además, son perfectas para servir como entrante, una cena ligera o, incluso, para llevar a la playa o a la oficina.

Si quieres darle una vuelta a las clásicas cremas, a continuación te traemos cinco ideas de Núria Bartolomé (@la_healthy_chefdemicasa en Instagram) que llenarán de color tu mesa y sorprenderás a tus invitados. Son supersencillas y se conservan bien hasta cuatro días en la nevera.

Ajoblanco de coco

Esta es una receta sin gluten y, por lo tanto, apta para las personas celíacas. Es tan sencillo como poner en una trituradora:

150 g de almendra natural

150 g de anacardo natural

1 diente de ajo (si es pequeño, mejor)

250 g de leche de coco

200 g de agua

10 g de vinagre de manzana (o de jerez, si lo prefieres)

10 g de aceite de oliva virgen extra

Una pizca de sal (unos 4 g).

Una vez todos los ingredientes están listos, tritúralo hasta que quede todo uniforme. Núria puntualiza que, si vas a usar una Thermomix, son 5 segundos a velocidad 7.

A la hora de servir, Núria sugiere añadirle como topping una mezcla de pico de gallo dulce y salmón ahumado.

Salmorejo proteico

Otra receta sin gluten, en este caso, un salmorejo. En la trituradora, echa los siguientes ingredientes:

1 kg de tomates (carnoso y con la piel fina)

3 huevos cocidos y fríos (cortados por la mitad)

2 dientes de ajo

1cucharada pequeña de sal

½ cucharada pequeña de comino

Mientras la máquina hace su trabajo, ve añadiéndole poco a poco 40 ml de aceite de oliva virgen extra para que la mezcla emulsione.

Como topping, pon por encima unos trocitos de jamón, que le darán un "contraste saladito", tal y como dice Núria.

Gazpacho de col lombarda y manzana

Col lombarda | Freepik

Una versión de un clásico del verano con un color sorprendente. ¿Cómo se hace? Solamente hay que poner dentro de la trituradora:

300 g de col lombarda y 1 manzana fuji cortadas a trozos más bien grandes.

1 aguacate grande (sin piel ni hueso)

150 g de queso crema

1 cucharada grande de ajo y perejil

Zumo de 1 limón (como alternativa, si lo prefieres, puedes echarle, vinagre a tu gusto)

50 g de aceite de oliva virgen extra

Pon agua hasta cubrir todos los ingredientes y, para terminar, 2 cucharadas pequeñas de sal.

Para rematar, se recomiendan estos toppings: trocitos de manzana, pimienta, aceite con ajo y perejil picado.

Gazpacho tradicional

Sobre la versión original del gazpacho, Núria comparte algunos trucos para que salga de diez. En primer lugar, elige los tomates más carnosos y con la piel blanda. Por otro lado, si no quieres colarlos, lo que puedes hacer es pelarlos, escaldarlos 1 minutos en agua hirviendo y luego dejarlos en agua helada. "La piel saldrá sola", afirma la instagramer.

Si el pepino te repite o no te sienta del todo bien, puedes probar a pelarlo y a quitarle las semillas del interior.

Para hacer la receta del vídeo necesitas:

1 kg de tomates

70 g de pepino

50 g de pimiento verde

50 g de cebolleta

1 diente de ajo

40 g de aceite de oliva virgen extra

25 g de vinagre de manzana

1 pizca de sal

1 pizca de comino

Mételo todo en la batidora (el ajo sin germen) y tritúralo, pero sin el aceite, ya que lo añadirás justo al final del triturado "para que emulsione lo justo". Cuando esté a punto, se recomienda dejarlo en la nevera toda la noche "para que se asienten los sabores".

Golden gazpacho

Y para acabar, dale otro color al gazpacho con esta versión con cherrys amarillos y pimiento amarillo y cúrcuma. Además, le puedes añadir un poco de pimienta, que tiene "propiedades antiinflamatorias".

El resto de ingredientes y la forma de hacerlo es igual que el clásico: pepino, cebolla, ajo, comino, vinagre y aceite de oliva virgen extra.