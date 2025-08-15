Cómo saber si tus relaciones sexuales van bien o mal: Estas son las 7 líneas rojas a las que debemos prestar atención

El deseo, el sexo y el amor no siempre van de la mano y conviene atender a ciertas emociones o pensamientos que nos pueden surgir cuando estamos en pareja. Presta atención a los avisos que te da tu cuerpo o tu mente y no ignores lo que sientes.

Algunas veces, las parejas creen que están bien y que todo funciona, pero muchas veces eso no es cierto. Pasa el tiempo y ciertas sensaciones, emociones o sentimientos se repiten, pero las ignoramos por miedo, falta de tiempo o de desconexión con nosotras mismas. El sexo, el amor y el deseo es algo complejo que debemos abordar y revisar cada cierto tiempo con nosotras mismas en primer término y con nuestra pareja (si la tenemos), después.

La sexóloga y matrona Laura Cámara (@lauracamara.ginesex en Instagram) es también una creadora de contenido de alto valor para las mujeres. En su perfil, nos ha llamado la atención una publicación que pone el foco en las 7 red flags o banderas rojas a las que debemos prestar atención en nuestra relación.

Una pareja en un momento de intimidad | Freepik

Preguntas para saber si nuestras relaciones sexuales van bien o mal

Tanto si estás en pareja como si tienes relaciones esporádicas y diversas, existen algunas reflexiones que es bueno hacerse cada cierto tiempo. Según esta matrona, hay 7 líneas rojas que nos indican claramente que algo no anda bien. Para ello, podemos plantearnos estas preguntas que nos darán pistas claras y determinantes sobre si estamos desatendiendo aspectos importantes de nuestra sexualidad:

¿Sientes que el sexo es una tarea más que hacer?

¿Piensas que ya toca, aunque no tengas ningún deseo ni ganas?

¿Cedes alguna vez a practicar sexo por presión, aunque sea sutil?

¿Después de practicar sexo te sientes mal emocionalmente?

¿Te sientes libre de verdad para expresar lo que te gusta y lo que no en la cama?

¿Finges placer para evitar conflicto?

¿Acabas sistemáticamente insatisfecha y te has convencido de que tu relación es así?

Cuándo abrir una conversación con tu pareja sobre sexo

No hace falta reflexionar mucho para saber cuándo las cosas no funcionan bien, tras hacerte este sencillo test de 7 preguntas. Hablar de la sexualidad y de las relaciones con la pareja es algo que debe resultarnos cómodo y fácil, de lo contrario los problemas pueden hacerse más grandes.

De hecho, en su publicación Laura Cámara revela que "muchas mujeres llegan a consulta perdidas y agotadas" y anima a abordar este tema "porque la sexualidad es un lujo, un espacio de cuidado, escucha, de reparación".

Cada cual le da al sexo una importancia, pero conviene recordar que la sexualidad de una persona va mucho más allá de hacer el amor o de estar en pareja.