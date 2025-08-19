La desgarradora historia de la hermana de Juanes: 27 años en coma por complicaciones en el parto

Juanes se ha abierto en canal en una entrevista en el pódcast Más Que Titulares, presentado por la periodista chilena Javiera Quiroga, y ha contado una impactante historia familiar. Su hermana Luz Cecilia estuvo 27 años en coma a causa de unas complicaciones en el parto.

El colombiano explica que ese fue "el golpe más duro" de su familia: "Nosotros fuimos una familia feliz hasta ese momento, fue un antes y un después. Yo nunca había visto la tristeza en mi casa hasta que llegó ese día".

¿Cuál fue la causa del coma?

El cantante relata que, antes de este suceso, toda la familia estaba muy ilusionada con la llegada del bebé, ya que era su primera sobrina y la primera nieta para su madre. Mariana nació, pero toda esa felicidad se truncó cuando Luz Cecilia sufrió una hemorragia interna que le provocó el coma.

El día en el que él fue al hospital a ver su sobrina, Juanes entró a la habitación y se encontró "las luces apagadas", la cama hecha, y su madre y su tía llorando. Le dijeron que "habían tenido una emergencia".

En otra entrevista, esta con el presentador mexicano Yordi Rosado, Juanes contó que su hermana perdió mucha sangre, que él y su hermano tenían una sangre compatible, donaron, pero no llegaron a tiempo: "Entró en coma ese mismo día, no pudo conocer a su hija".

En la conversación con Quiroga, cuenta que durante todos estos años tuvieron la incertidumbre de no saber si podía escuchar o ver: "Entonces, está en la cama, abre los ojos, reacciona a ciertos sonidos, pero no hay conexión de ningún tipo".

La familia, siempre al lado de Luz Cecilia

Luz Cecilia estuvo seis meses en el hospital y luego la llevaron a su casa. Allí, su marido, pero, sobre todo, su madre y su tía, estaban las 24 horas junto a ella. "Todos le hablábamos, no sabíamos si escuchaba o veía".

El artista detalla que, durante los primeros años, la familia del padre se encargó de Mariana y creció con ellos, pero más tarde, cuando Luz Cecilia estaba en su casa, la niña estaba también con ella: "Mariana iba a llorar encima de su madre".

Luz Cecilia falleció en 2019 y para la familia fue un momento muy complejo: por una parte, la tristeza de su muerte, pero por otra, el sentimiento de que todos descansaron, la familia y ella.

¿Cómo afectó a la carrera de Juanes?

Tal y como él mismo dice, esta situación "moldeó mi vida y mi familia y mi música y mi todo". Vio en la música una vía de escape y con todas sus fuerzas siguió su carrera, que ya era muy exitosa.

Pone como ejemplo una vez en la que, tras haber ganado un Grammy, fue a casa de su madre para celebrarlo con sus amigos y ella le dijo que tenía que ir a saludar a su hermana: "Cuando entraba en el cuarto a mí se me caía todo. No había nada que pudiera superar esa tristeza".

Fue un proceso "demasiado lento y difícil", sin embargo, "con más ganas me aferraba a la música, me aferraba a las ganas de hacer mi carrera, de superarme".