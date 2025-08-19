David Bustamante, muy directo contra todos los que le han criticado por su aumento de peso: "Todos tenemos etapas"

Tras las duras críticas sobre su aumento de peso, David Bustamante ha reaparecido en su último concierto con un sorprendente cambio físico, y ha querido lanzar un mensaje de concienciación hacia su público, siendo ejemplo de cómo pueden afectar los comentarios dañinos que se dejan en redes sociales: "Hay gente que recibe odio simplemente por ser conocida o por estar ahí, pero no hay que tirarles piedras, no hay que lapidarlos, la gente ya sabe perfectamente cómo es y hay que dar tiempo a las personas".

David Bustamante, sobre el escenario | Europa Press

Con estas palabras ha querido dar a entender que, pese a tener una profesión expuesta al público y un gran alcance mediático, se merece respeto, al igual que el resto de las personas, y ha lanzando un mensaje claro: "Todos tenemos etapas y está permitido caerse, pero también tenemos la obligación de levantarnos y yo creo que he sido ejemplo de eso".

Un ejemplo, que el artista cántabro ha querido transmitir para que se haga un uso más responsable de las redes sociales, que deberían servir para cosas más positivas que hacer el daño a los demás: "Las redes sociales molan para estar en contacto, para vernos, para saber, para cotillear…".

Tras este discurso, Bustamante cantó Soy Capaz, una canción que habla de la superación personal hacia sí mismo, y que precisamente sirve como una respuesta a las críticas que ha recibido, demostrando que puede seguir adelante y que lo importante para él es ser feliz y estar saludable, más allá de lo que opinen los demás sobre su cuerpo.