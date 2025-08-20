Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo David: el presentador no quiere que sea un niño "escondido"

Bertín Osborne y Gabriela Guillén se han convertido en los protagonistas de la portada de este miércoles de la revista ¡Hola! La expareja presenta a su hijo públicamente, aunque cada uno por separado.

Gabriela Guillén | Europa Press

Después de tiempo, entre dudas y polémicas, luchando en los juzgados para que el presentador reconociese al niño como suyo, hace unos meses, Bertín asumió públicamente su responsabilidad como padre. Y dos meses después, han dado un paso más, la empresaria y el presentador han presentado a su hijo a través de una exclusiva.

Un reportaje que ha sorprendido a muchos, ya que desde su nacimiento, el 31 de diciembre de 2023, Gabriela siempre ha intentando mantener la máxima privacidad para su hijo.

En abril de este año, Bertín Osborne confesaba a las cámaras que ya conocía al pequeño y que incluso pasaba "muchas tardes jugando con él".

Ahora, el presentador posa orgulloso con su hijo David, y es que como él mismo asegura: "No quiero que sea un niño escondido" y darle una "normalidad mediática".

Bertín Osborne, en un evento en Madrid | Gtres

Por su parte, Gabriela también aparece en la portada, pero sin participar en el posado de padre e hijo, posando con su pequeño en una pequeña instantánea.