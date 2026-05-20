Mask Singer, en directo: la gran Semifinal con artistas invitados de lujo

El tiempo vuela y ya nos hemos plantado en la gran Semifinal de la quinta temporada de Mask Singer. Una gala muy esperada que promete elevar el nivel de las actuaciones, contando con invitados de lujo sobre el escenario.

Jirafa, Clavel, Mofeta, Mejillón, Troglodita y Momia vuelven para batirse en una batalla que dará a conocer a los finalistas definitivos. ¡Las cartas han sido echadas y ahora solo hay lugar para lo mejor de lo mejor!

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