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Mask Singer, en directo: la gran Semifinal con artistas invitados de lujo

El penúltimo programa de la edición contará con dos nuevos desenmascaramientos y con la visita de algunos de los mejores artistas del planeta.

Mask Singer, en directo: la gran Semifinal con artistas invitados de lujo

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Borja Tamayo
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El tiempo vuela y ya nos hemos plantado en la gran Semifinal de la quinta temporada de Mask Singer. Una gala muy esperada que promete elevar el nivel de las actuaciones, contando con invitados de lujo sobre el escenario.

Jirafa, Clavel, Mofeta, Mejillón, Troglodita y Momia vuelven para batirse en una batalla que dará a conocer a los finalistas definitivos. ¡Las cartas han sido echadas y ahora solo hay lugar para lo mejor de lo mejor!

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Borja Tamayo

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Antes de la Semifinal, hay que recordar a quiénes se quedaron a las puertas. Lydia Lozano se quitó la máscara de Pizza para ganarse el aplauso de todos los allí presentes. En especial el de Ana Milán y Boris Izaguirre, que ya tenían claro de quién se trataba.

Lydia Lozano se escondía bajo la Pizza de Mask Singer... ¡y tanto Ana Milán como Boris Izaguirre lo sabían!
Borja Tamayo

¡Estamos de previa! La Semifinal ya está aquí

La séptima gala de Mask Singer promete dar mucho juego. ¡Es la Semifinal! Una noche que pocos olvidarán en la que unos invitados de lujo harán que cada actuación sea un auténtico espectáculo.

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