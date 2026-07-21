Los coaches adelantan una Semifinal "mágica" y revelan las actuaciones que más les han emocionado en La Voz Kids

La cuenta atrás para el desenlace de La Voz Kids ya ha comenzado, los coaches ya cuentan los días para vivir las dos galas más importantes de la edición. Esta semana, el programa ofrecerá una doble cita imprescindible en Antena 3: el viernes se celebrará la Semifinal y el sábado tendrá lugar la Gran Final, en la que se conocerá a la mejor voz kids del país.

Les preguntamos por cómo definirían la Semifinal en una sola palabra, los cuatro coaches coinciden en que será una noche inolvidable, aunque cada uno lo vive desde una emoción diferente: "Va a ser mágica", asegura Edurne, una definición que comparte Antonio Orozco con una única palabra: "Magia".

Luis Fonsi apuesta por la emoción y resume la gala como "emocionante", mientras que Ana Mena avisa de todo lo que está por venir: "Va a ser loco, muy loco".

Los coaches también han recordado algunos de los momentos que más les han marcado durante la edición. Edurne se queda con la actuación de Antonio Orozco y Antoñito Molina interpretando 'Entre sobras y sobras me faltas': "Me traspasó". Ana Mena, por su parte, destaca el último Asalto de su equipo: "Fue muy fuerte", reconoce la coach.

Luis Fonsi no duda al señalar la actuación de Evolett interpretando una canción de Laura Pausini, mientras que Antonio Orozco recuerda con especial cariño la interpretación de Eduardo cantando 'El Campanero', uno de los momentos más aplaudidos de la temporada.

Con solo unos días por delante para conocer al ganador de La Voz Kids, los coaches tienen claro que el nivel será más alto que nunca. Todo está preparado para una semana repleta de emociones, grandes actuaciones y momentos inolvidables que culminará con la elección de la mejor voz de la edición.