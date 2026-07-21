Dos noches históricas, un sueño y una sola voz ganadora: llega la gran semana de La Voz Kids

Durante semanas nos han emocionado con sus actuaciones, nos han hecho reír con su espontaneidad y nos han demostrado que los sueños pueden hacerse realidad. Ahora ha llegado el momento que todos estaban esperando. La Voz Kids afronta su desenlace con una doble cita imprescindible en Antena 3: el viernes se celebrará la Semifinal y el sábado tendrá lugar la Gran Final, donde conoceremos al ganador de esta edición.

Solo los mejores talents continúan en la competición después de superar las Audiciones a ciegas, los Asaltos y el exigente Asalto Final. Cada actuación les ha acercado un poco más a su sueño, pero ahora llega el reto definitivo: convencer al público y a los coaches para convertirse en la mejor voz kids de este país.

Serán dos noches cargadas de emoción, actuaciones inolvidables y grandes sorpresas en las que Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne vivirán junto a sus equipos el momento más importante de toda la edición. La cuenta atrás ya ha comenzado y solo uno de los finalistas conseguirá levantar el trofeo de La Voz Kids y escribir su nombre en la historia del programa.