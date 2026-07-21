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Esta tarde en YAS Verano, descubrimos por qué Manuel Barragán está vivo de milagro

Hoy descubriremos por qué Manuel Barragá llevó una doble vida en el ámbito profesional y qué pasó para que casi perdiese la vida.

Pepa Romero

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Manuel Barragán, conocido por todos como el Señor Barragán, es el mítico personaje creado por el humorista español José María Rubio Ibarz. Antes de alcanzar la popularidad en televisión, estudió Publicidad y llegó a fundar su propia agencia. Aunque siempre se consideró una persona seria y centrada en su profesión, su vida dio un giro inesperado cuando el personaje del Señor Barragán se convirtió en un fenómeno televisivo.

En sus inicios prefirió mantener el anonimato, ya que temía que sus clientes dejaran de confiar en él al verlo también como humorista. Por ello, durante un tiempo compaginó dos vidas paralelas: la de publicista y la de artista.

Sin embargo, en 2023 sufrió uno de los momentos más difíciles de su vida al padecer un grave accidente que estuvo a punto de costarle la vida. Esta tarde estará con nosotros para contar en primera persona cómo vivió aquella experiencia y cómo cambió su vida después de ese duro episodio. No te lo pierdas, a partir de las 17:00, en YAS Verano.

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