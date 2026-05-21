Silvia Abril despunta en las apuestas de Mejillón, aunque Melody tiene su propia teoría

No sabemos quién está debajo de Mejillón, pero sin duda ha demostrado ser toda una “diva” junto a Melody en una espectacular actuación digna de Semifinal. Un show que la concursante de Eurovisión ha calificado como de “otro nivel”, consciente de que a esta máscara “le va marcha”.

Antes de las teorías, los investigadores han actuado de jurado para darles , con Boris Izaguirre como portavoz, “todos los votos del jurado popular”. De igual modo, la máscara de las bateas ha dejado claro que no es Lydia Bosch, lo cual ha destrozado las expectativas de Ruth Lorenzo.

Boris ha sido el primero en hablar para repasar las pistas de Mejillón y, tras un exhaustivo análisis, señalar a Carolina Cerezuela. Juan y Medio no está de acuerdo y, según él, se trata de Silvia Abril; copiando así a Ana Milán, quien se ha reafirmado en su apuesta para coincidir con su compañero.

Finalmente, Ruth Lorenzo, ya abandonada la idea de Lydia Bosch, ha decidido sumarse a la teoría popular y pronosticar que Mejillón es Silvia Abril. Una opción que no convence a Melody, que cree que esta máscara es Yolanda Ramos. Dale play al vídeo y decide si apuntarte a la corriente Silvia Abril o elaborar tu propia opción.

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