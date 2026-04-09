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Una noche histórica

¡Golazo en Mask Singer!: Bernd Schuster aparece bajo la máscara de Semáforo

El exfutbolista alemán ha sido el segundo desenmascaramiento de una noche mágica, con dos famosos que son estrellas internacionales desvelados.

Bernd Schuster, segundo desenmascarado de Mask Singer

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Debajo de Semáforo había otra superestrella y Mask Singer no deja nunca de sorprendernos. Nada menos que Bernd Schuster estaba bajo una de las máscaras más atractivas de esta edición.

El que fuera jugador de Barcelona, Real Madrid y Atlético, además de internacional con Alemania, sorprendió a todo el plató, primero con su ritmazo para interpretar ‘Don’t Stop Me Now’ de Queen, que bien podía haber sido el himno futbolero ‘We are the champions’, del grupo británico. Y después al quitarse la máscara.

Ya lo avisaba el semáforo, que bajo sus tres colores se ocultaba un triplete casi imposible de repetir. Y es que Schuster es de los pocos jugadores que han pasado por los tres grandes de nuestro fútbol.

Algo de balones habían intuido Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, que apostaron por jugadores en sus predicciones. La cantante apuntó al francés Karim Benzema y el presentador al búlgaro Hristo Stoichkov. Y es que el acento del alemán despistó a todos.

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