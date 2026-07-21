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¡Hasta siempre, Cloe!

Descubre el making of del último día Antea Rodríguez en Sueños de libertad: "Es una escena muy bella para cerrar el personaje"

Nos colamos en el rodaje de la escena final de la actriz que da vida a Cloe Dubois en la serie más vista de la televisión.

Descubre el making of de la última secuencia de Antea Rodríguez en Sueños de libertad: "Me parece una escena muy bella para cerrar al personaje"

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Cloe, nuestra querida francesa, se marcha a Nueva York y con ella también decimos adiós a Antea Rodríguez, la actriz que se ha metido en la piel de este personaje que será difícil de olvidar.

Cloe llegó pisando fuerte a la colonia. Valiente, moderna y segura de sí misma, aterrizó como representante de Brossard y se abrió paso en un mundo dominado por hombres, demostrando que las mujeres también podían ocupar puestos de responsabilidad sin miedo a alzar la voz.

Una mujer que revolucionó la fábrica y que, sin ninguna duda, siempre será la que mejor pronuncia el nombre de Brossard con su peculiar acento francés,

Con ella nos hemos reído, hemos llorado y hemos sido testigos del nacimiento de #Marloe cuando comenzó la historia de amor entre Marta y Cloe.

La amarga última cita entre Marta y Cloe

Un amor por el que apostó desde el principio y por el que luchó hasta el final. Pero no ha podido ser y Cloe, convencida de que una retirada a tiempo también puede ser una victoria, ha decidido marcharse.

Marta quiere seguir al lado de Fina y, aunque Cloe ha intentado mantener una relación cordial con ellas, al final ha decicido que lo mejor era poner tierra de por medio y comenzar una nueva vida lejos de Toledo.

Hemos acompañado a la actriz durante su último día de rodaje en Sueños de libertad, donde ha tenido que despedirse de Cloe Dubois y de todos sus compañeros, que para ella ya son familia.

Antea Rodríguez nos ha contado que, en esta última secuencia, Valentina, Digna, Marta, Fina y Claudia le preparan una fiesta sorpresa de despedida a Cloe. "Ha sido muy bonita", nos ha confesado emocionada.

En esta despedida, brindan por su amistad y por todos los momentos vividos: "Me parece una escena muy bella para cerrar al personaje" explicando que se cierra así una etapa muy feliz en su carrera.

Las chicas de la colonia sorprenden a Cloe con una emotiva fiesta de despedida antes de marcharse a Nueva York

Las chicas de la colonia sorprenden a Cloe con una emotiva fiesta de despedida antes de marcharse a Nueva York

La intérprete ha dedicado unas bonitas palabras a todo el equipo y Marta Belmonte nos ha confesado que se marcha una compañera muy importante para ella.

Descubre el making of de la última secuencia de Antea Rodríguez en Sueños de libertad y vuelve a ver el emotivo final de Cloe en atresplayer. ¡Hasta siempre, Antea! ¡Ojalá volvamos a verte muy pronto!

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