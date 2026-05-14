¡Pleno histórico! Todos los investigadores cazan a Rappel bajo la máscara de Tortuga

El misterio de Tortuga ha terminado de la forma más épica y menos esperada para la máscara... ¡con un pleno absoluto de los investigadores! Por primera vez en lo que va de edición, no ha habido dudas ni división de opiniones. Tras su actuación cargada de energía, la mesa al completo ha tenido una revelación colectiva y todos han señalado al mismo hombre: ¡Rappel!

Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, junto al invitado de la noche, Roberto Brasero, han coreado el nombre del vidente antes incluso de que se quitara la máscara. Ha sido una jugada maestra del equipo de Mask Singer que ha dejado a la máscara sin escapatoria.

Al descubrirse el rostro de Rappel, el plató ha estallado en una ovación, celebrando que, por una vez, los investigadores han estado más finos que el propio vidente prediciendo su futuro. "¡Menos mal que me he unido a vosotros!", ha exclamado Ruth, que 'copió' la teoría de sus compañeros en el último momento.

Rappel, con la simpatía que le caracteriza, ha aceptado la 'derrota'. "Me he sentido muy feliz", confesaba visiblemente emocionado mientras felicitaba a los investigadores por su puntería. ¡Imperdible!