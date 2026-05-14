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MASK SINGER: Lydia Lozano se escondía bajo Pizza

Investigación | Programa 6

Juan y Medio y Ana Milán se ponen de acuerdo con Mejillón: “Es Silvia Abril”

La ola de Mejillón sigue creciendo en Mask Singer y los investigadores han formulado nuevas teorías sobre su identidad.

Investigaciones Mejillón

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Borja Tamayo
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Mejillón ha salido al escenario de Mask Singer completamente enamorada, haciendo suya el ‘Tequiero’ de Vicco y Abraham Mateo. Con unos bailarines de lujo a su alrededor, ha dejado claro que el mar no es suficientemente grande como para contener todo su talento.

Actuación Mejillón

Actuación Mejillón

Puesto que los investigadores están más perdidos que otra cosa, la máscara ha lanzado sus dos pistas adicionales (solo una real). La primera, “he trabajado durante largas jornadas con una investigadora”; la segunda, “me siento en mi salsa en el estadio Santiago Bernabéu”. ¿Cuál será la verdadera?

Ana Milán apuesta por la primera de ellas y, reuniendo el resto de las pistas de Mejillón, ha elegido a Silvia Abril como la posible concursante. Boris Izaguirre, inspirado por su compañera, ha deducido que se trata de Madame de Rosa. Nada que ver con la idea de Ruth Lorenzo, que se queda con Lydia Bosch.

Brasero, investigador invitado de la gala, ha reconocido estar muy perdido. Sin embargo, ha lanzado su teoría, señalando a Laura Escanes. Todo ello terminando con la apuesta de Juan y Medio que, confiado, se ha levantado para aliarse con Ana Milán y decantarse por Silvia Abril. ¿Tendrán razón? ¡Dale play al vídeo para sacar tus propias conclusiones!

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